Bị vây bắt, kẻ buôn ma túy rút dao chống trả công an

(VTC News) -

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ Ngô Lê Ra (SN 1992), Phạm Đức Dũng (SN 1990) và Phạm Thành Luân (SN 1987, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ ma túy.

Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/2, tại cuối hẻm K814/H83B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Ngô Lê Ra, Phạm Đức Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Kết quả test nhanh cho thấy cả Ra và Dũng đều dương tính với ma túy. Qua đấu tranh ban đầu, 2 người này khai nhận khoảng 15h50 cùng ngày đã liên hệ với Phạm Thành Luân để mua 300.000 đồng ma túy đá tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

Từ lời khai trên, đến khoảng 18h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Khê bắt giữ Phạm Thành Luân về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong quá trình bị khống chế, Phạm Thành Luân sử dụng dao bấm dài khoảng 23 cm để chống trả lực lượng chức năng. Song, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 con dao dài khoảng 23 cm, 20 gói ma túy loại nước vui, 1 gói nilon màu cam in dòng chữ Nutri-C bên trong chứa chất bột màu cam, 3 gói giấy dạng điếu màu tím (bên trong mỗi gói chứa chất thảo mộc khô), 1 gói nilon trong suốt bên trong có chứa nửa viên nén màu xanh da trời và nửa viên nén màu xám không rõ hình dạng, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng một số tang vật liên quan. Tổng khối lượng tang vật thu giữ gần 100 gam ma túy các loại.

Ngoài ra, lực lượng công an còn mời Hoàng Tuấn Anh (SN 1992, trú phường Hòa Khánh) về trụ sở để làm rõ các hành vi liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy Tuấn Anh dương tính với nhiều loại ma túy.