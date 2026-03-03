Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

(VTC News) -

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan.

Ông Đặng Xuân Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố Quyết định của Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đặng Xuân Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai, ông Đặng Xuân Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6/2025, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau sáp nhập.

Ngày 30/9/2025, ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, 100% đại biểu bầu ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.