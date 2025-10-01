Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

(VTC News) -

Chiều 1/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân. (Ảnh: TTXVN)

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Bà có trình độ Thạc sĩ Lý luận Văn học, Cử nhân Văn học; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Vân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, bà Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 8/2020 đến 7/2025, bà Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập với Kon Tum, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.