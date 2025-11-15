Bi Rain đeo khẩu trang kín mít khi trở lại Việt Nam sau 6 năm

(VTC News) -

Vào đêm 14/11, "Hoàng tử pop xứ Hàn" Bi Rain đã hạ cánh tại TP.HCM để tham dự một đại nhạc hội âm nhạc. Trở lại Việt Nam sau 6 năm, ông xã Kim Tae Hee chỉ diện áo phông đơn giản cũng đủ toát lên vẻ nam tính và phong độ cuốn hút.

Xuất hiện cùng khẩu trang che kín mặt, Bi Rain vẫn thu hút ánh nhìn cùng tiếng reo hò của khán giả. Dù hạn chế lộ diện, nam ca sĩ vẫn giữ nguyên phong thái năng lượng và sự thân thiện.

Bi Rain diện trang phục giản dị khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tính đến hiện tại, Bi Rain đã có nhiều lần đặt chân đến Việt Nam. Năm 2006, anh lần đầu đến Việt Nam biểu diễn tại TP.HCM, sau đó quay lại vào năm 2007 với live show Rain's Coming.

Năm 2012, Bi Rain xuất hiện tại Hà Nội trong sự kiện kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Đến năm 2016, anh tiếp tục gây sốt khi biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Năm 2019, Bi Rain trở lại sân khấu Việt Nam tại We* friend concert in Vietnam 2019 (Đại nhạc hội Hữu nghị Việt - Hàn) thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Bi Rain vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm.

Bi Rain sinh năm 1982, bước vào làng giải trí từ năm 2002 với vai trò ca sĩ. Ngay lập tức, album đầu tay Bad guy của anh gây sốt. Ca khúc chủ đề cùng tên cũng trở thành một hit được rất nhiều người yêu thích.

Năm 2004, Bi Rain có bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp khi chuyển hướng sang diễn xuất với vai chính trong bộ phim quốc dân thời đó là Ngôi nhà hạnh phúc. Đây là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử thời điểm đó.

Sau thành công đó, sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất của Bi Rain đều thăng hạng. Liên tiếp từ 2004 - 2011, Bi Rain như một cái tên “bất khả chiến bại”, thắng lớn ở cả mảng phim ảnh và âm nhạc.

Bi Rain có hôn nhân viên mãn bên bà xã Kim Tae Hee.

Bên cạnh sự nghiệp, Bi Rain còn có hôn nhân viên mãn bên nữ diễn viên Kim Tae Hee. Sau 4 năm hẹn hò, cả hai tổ chức đám cưới riêng tư vào năm 2017, sinh được 2 con gái. Cặp đôi cũng không công khai hình ảnh cận mặt của hai công chúa nhỏ vì muốn các con có cuộc sống riêng tư, bình yên.

Bi Rain không ngần ngại nói về tình yêu với vợ trên các chương trình truyền hình, khiến khán giả ngưỡng mộ. Anh từng khẳng định rằng luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc. "Tôi có niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc thân”, nam ca sĩ nói.

Nhiều năm làm nghề, Bi Rain vẫn là một nghệ sĩ tài năng và có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ.