Bí quyết lái ô tô để người đi cùng không bị say

(VTC News) -

Theo đó, những cú đánh lái bất ngờ, đạp ga phanh gấp, chuyển số không “êm” hoặc bật nhạc quá to sẽ dễ khiến người ngồi trên xe bị say. Dưới đây là một số bí quyết lái ô tô giúp người đi cùng hạn chế thấp nhất tình trạng say xe.

Duy trì tốc độ ổn định, hạn chế phanh gấp

Khi xe chạy trên đường, chỉ cần một vài cú phanh của tài xế cũng có thể khiến những người nhạy cảm bị say. Nhiều tài xế có kinh nghiệm luôn kiểm soát tốc độ xe ở mức ổn định, không tăng hay giảm tốc đột ngột. Kỹ năng lái xe này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn và hành khách trên xe cảm thấy dễ chịu, hạn chế được tình trạng say xe.

Bí quyết chống say xe là hạn chế những cú đánh lái bất ngờ, đạp ga phanh gấp, chuyển số không “êm” hoặc bật nhạc quá to. (Ảnh minh họa).

Để duy trì điều này, tài xế cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe trước, phát hiện chướng ngại vật từ xa để giảm tốc độ một cách từ từ. Đồng thời, sử dụng số hợp lý (đối với xe số sàn) và chuyển số nhịp nhàng theo nguyên tắc “côn ra, ga vào” để giúp xe đỡ bị giật, gằn.

Đánh lái ít nhất có thể

Việc đánh lái gấp, liên tục trên những đoạn đường ngoằn ngoèo cũng rất dễ dẫn đến cảm giác nôn nao, khó chịu cho người ngồi trên xe. Cùng trên một cung đường nhưng có tài xế đánh lái nhiều, có người lại chủ động căn chỉnh để đánh lái ít hơn.

Nhiều tài xế giàu kinh nghiệm chia sẻ, đối với những đoạn cua trái, nên lấy lái nhiều ra tim đường, ngược lại với đoạn cua phải thì nên lấy lái nhiều về phía rìa để có được góc “chém cua” nhỏ nhất. Điều này giúp mở rộng bán kính vòng cua, giảm bớt lực ly tâm, qua đó giúp người ngồi trên xe đỡ say hơn.

Tuy vậy, khi áp dụng kỹ năng này, tài xế cần phải quan sát và tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, tránh “chém cua” quá đà dẫn tới việc lấn làn của xe đối diện.

Giữ xe sạch sẽ, gọn gàng

Một chiếc xe sạch sẽ, thơm tho hoặc không có mùi lạ giúp những người ngồi trên xe có cảm giác thoải mái nhất.

Đồng thời, tài xế cũng cần sắp xếp đồ đạc gọn gàng để người ngồi trên xe có được tư thế ngồi thoải mái nhất khi di chuyển. Việc ngồi quá chật hoặc ghế ngồi quá dựng cũng khiến hành khách dễ say hơn.

Nghỉ ngơi giữa hành trình

Đối với những chuyến đi xa, việc cho hành khách “hít thở” không khí trong lành dù chỉ 5 - 10 phút cũng là cực kỳ cần thiết để lấy lại sức khỏe, sự tỉnh táo trong một hành trình dài. Căn cứ lộ trình của mình, tài xế cần phân bổ các quãng nghỉ phù hợp.

Đối với các tuyến đường cao tốc, bắt buộc lái xe phải dừng nghỉ đúng nơi quy định như trạm dừng nghỉ, trạm xăng…Còn với những cung đường miền núi, lái xe có thể dừng nghỉ ở nơi rộng rãi, thoáng mát với khung cảnh đẹp để người ngồi trên xe quên đi cảm giác bồng bềnh, mệt mỏi.

Có một lưu ý là khi nghỉ ngơi, lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về dừng đỗ xe, không đỗ xe ở lòng đường, nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cua khuất tầm nhìn…để đảm bảo an toàn giao thông.

Chuẩn bị đồ dùng, thực phẩm cần thiết

Khi xe chở theo nhiều người, lái xe cần chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như: Túi nylon, giấy ăn, nước sạch và một số đồ ăn nhẹ…Những đồ dùng nói trên nên được bố trí sẵn ở từng khu vực ghế ngồi và sẽ phát huy tác dụng khi không may ai đó trên xe bị say.

Ngoài ra, nhiều tài xế có kinh nghiệm còn chuẩn bị một số loại thực phẩm có mùi dễ chịu trên ô tô như bánh mì, cam, quýt...giúp hành khách phần nào quên đi cảm giác say xe.