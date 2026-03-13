Bí quyết của người Nhật giúp ô tô vận hành bền bỉ

(VTC News) -

Tại Nhật Bản, những chiếc ô tô đạt quãng đường di chuyển trên 500.000 km không hiếm gặp. Điều này không chỉ phản ánh chất lượng xuất xưởng của các nhà sản xuất mà phần lớn phụ thuộc vào tư duy sử dụng xe của người Nhật.

Trong khi nhiều người dùng thường có tâm lý sử dụng xe đến khi xuất hiện lỗi mới sửa chữa, người Nhật lại áp dụng quy trình chăm sóc mang tính phòng ngừa cao.

Thói quen khởi động và vận hành xe

Thói quen đầu tiên được các chuyên gia ghi nhận là việc làm nóng động cơ (warm-up). Trước khi bắt đầu hành trình, người Nhật thường để động cơ chạy không tải từ 30 đến 60 giây.

Khoảng thời gian này cho phép dầu bôi trơn giảm độ nhớt và lưu thông đến mọi chi tiết máy. Việc vận hành xe ngay lập tức khi dầu còn lạnh sẽ làm gia tăng sự ma sát và mài mòn các bộ phận cơ khí bên trong.

Nổ máy chờ tại chỗ giúp dầu bôi trơn phủ đều các chi tiết động cơ.

Phong cách lái xe cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống truyền động. Người Nhật ưu tiên sự mượt mà trong các thao tác: tăng tốc dần đều, giữ vòng tua máy ở mức ổn định và đạp phanh sớm để giảm tải cho hệ thống phanh.

Ngoài ra, việc bổ sung các dung dịch làm sạch hệ thống nhiên liệu định kỳ mỗi 10.000 km giúp kim phun sạch, đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu hiệu quả nhất.

Bảo dưỡng dựa trên điều kiện vận hành

Khác với việc tuân thủ cứng nhắc theo số kilomet khuyến nghị của nhà sản xuất, nhiều chủ xe tại Nhật thay dầu động cơ dựa trên môi trường lái xe thực tế.

Đối với những phương tiện thường xuyên di chuyển ngắn trong đô thị hoặc đối mặt với tình trạng tắc đường, dầu máy sẽ nhanh biến chất hơn so với xe chạy đường dài. Do đó, việc rút ngắn khoảng cách giữa các lần thay dầu là giải pháp tối ưu để bảo vệ động cơ.

Bảo dưỡng định kỳ giúp xe luôn vận hành trong trạng thái tốt nhất.

Các hệ thống hỗ trợ làm mát và hộp số nhận được sự chăm sóc kỹ. Thống kê cho thấy khoảng 25% các ca hỏng động cơ nghiêm trọng bắt nguồn từ lỗi hệ thống làm mát do không thay nước làm mát định kỳ, dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

Các bộ phận như dây đai cam luôn được thay thế đúng hạn theo chỉ dẫn kỹ thuật, bởi chi phí khắc phục khi dây đai bị đứt sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với việc bảo trì định kỳ.

Nhật ký bảo dưỡng

Điểm khác biệt lớn nhất trong văn hóa sử dụng xe của người Nhật là việc duy trì sổ nhật ký bảo dưỡng. Mọi thông tin từ lịch trình thay dầu, các đợt sửa chữa nhỏ, đến những âm thanh lạ phát ra từ xe được ghi chép cẩn thận.

Việc này giúp chủ xe nắm bắt được tình trạng của phương tiện, giúp các kỹ thuật viên tại xưởng dịch vụ dễ dàng chẩn đoán và ngăn chặn sớm các rủi ro.

Ghi chép nhật ký vận hành, bảo dưỡng là thói quen của người Nhật.

Chính tư duy coi chiếc xe là một tài sản cần được chăm sóc bền bỉ, thay vì chỉ là phương tiện đi lại thông thường, giúp ô tô tại Nhật Bản có tuổi thọ vượt trội.

Các thói quen này dù nhỏ nhưng khi thực hiện đồng bộ và liên tục sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về độ bền và giá trị sử dụng lâu dài của chiếc xe.