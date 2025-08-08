Bí quyết chọn Dầu gió xanh Con Ó Eagle Brand đạt tiêu chuẩn, an toàn

(VTC News) -

Dầu gió là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam. Từ hỗ trợ giảm đau đầu, cảm lạnh, đến xoa bóp khi đau mỏi cơ – dầu gió thường được xem là “vật bất ly thân” trong túi xách, vali du lịch, tủ thuốc gia đình. Tuy nhiên, cần thận trọng để chọn đúng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân trong gia đình.

Dưới đây là hướng dẫn giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt Dầu Gió Xanh Con Ó Eagle Brand chính hãng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn đã được công bố:

Bước 1: Kiểm tra bao bì bên ngoài – nhận diện các chi tiết đặc trưng

Người tiêu dùng có thể quan sát kỹ bao bì để nhận diện sản phẩm chính hãng Eagle Brand thông qua các đặc điểm sau:

- Logo và tên thương hiệu được đóng chìm: Ở mặt sau của hộp, gần khu vực mã vạch, sẽ có dòng chữ “Eagle Brand” và hình ảnh Con Ó biểu tượng của thương hiệu được in chìm nằm gọn trong ô hình chữ nhật, có thể nhìn thấy ở một góc nghiêng nhất định khi soi dưới ánh sáng. Đây là chi tiết bảo mật khó làm giả bằng công nghệ thông thường.

- Lớp nilon co nhiệt:Bao bì được bọc kín bằng màng co nhựa, giúp đảm bảo sản phẩm nguyên vẹn khi lưu kho và vận chuyển. Có 1 đường hàn lớp nilon chạy liền mạch và cân đối ở giữa từ nắp trên hộp, mặt sau hộp và nắp dưới của hộp.

Bước 2: Kiểm tra nắp bao bì – phân biệt công nghệ thật và giả

Khi mở nắp hộp, người tiêu dùng sẽ thấy một lớp họa tiết được in chìm trực tiếp lên bao bì. Đặc biệt, họa tiết này chỉ có thể nhìn thấy rõ khi soi dưới ánh sáng ở một góc nghiêng nhất định. Khi xé nắp hộp, phần họa tiết in chìm sẽ bị rách theo bao bì – đây là đặc điểm nhận diện sử dụng công nghệ chống giả tiên tiến, và là một trong những yếu tố giúp người tiêu dùng nhận diện được hàng chính hãng.

Ngược lại, với những sản phẩm không chính hãng, khi xé nắp hộp sẽ có lớp nilông bong ra và tách khỏi bao bì. Điều này phản ánh nguy cơ đây là hàng giả.

Bước 3: Ưu tiên chọn kênh mua hàng đáng tin cậy

Người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tại các chuỗi nhà thuốc như Long Châu, Pharmacity, An Khang, Chân Tâm Pharma, Trung Sơn… và các nhà thuốc lẻ, nhà thuốc đông y.

Trong trường hợp mua online, hãy lựa chọn gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee Mall, Lazada Mall của nhà phân phối được ủy quyền.

Việc sử dụng dầu gió tưởng như đơn giản, nhưng nếu lựa chọn không đúng có thể gây ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với các đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ và người cao tuổi. Do đó, kiểm tra kỹ bao bì, đọc rõ thông tin sản phẩm, và chọn nơi mua uy tín là những bước quan trọng, đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.