Bị phát hiện lấy 2 hiện vật cổ, cán bộ ngân hàng đem trả lại

(VTC News) -

Ngày 10/4, ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc một cán bộ ngân hàng có chi nhánh ở Gia Lai lấy đi 2 hiện vật được trưng bày tại Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai (khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Hai hiện vật cổ bị lấy đi là trống đồng Đông Sơn và chuỗi hạt vòng tay hổ phách.

Ông P. đem trả lại hiện vật trống đồng Đông Sơn. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20 ngày 11/2, một người tên P. (cán bộ của một ngân hàng có chi nhánh ở Gia Lai) vào nhà rông Ê Đê (nằm trong khu trưng bày Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai) lấy đi hiện vật trống đồng Đông Sơn. Vụ việc sau đó được các bảo vệ phát hiện và yêu cầu ông P. đem lên trả lại.

Thời điểm ông P. đưa trống đồng Đông Sơn lên trả lại vị trí cũ, một số người liên quan đã quay lại clip toàn bộ sự việc.

Clip ghi lại cảnh ông P. mở tủ kính và để lại hiện vật như ban đầu. Ông P. còn tự trao trả lại một chuỗi hạt là dây đeo hổ phách sừng nai mà ông cũng lấy trong nhà rông Ê Đê.

Trống đồng Đông Sơn từng bị ông P. lấy đi.

Liên quan tới vụ việc, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là đang trong quá trình bàn giao hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ông P. đã tự tiện tới sắp xếp, dở tủ kính lấy đi hiện vật.

Theo ông Lê Thanh Tuấn, trống đồng Đông Sơn do Bảo tàng tỉnh Gia Lai có trách nhiệm quản lý trong vòng một năm, sau đó sẽ trả lại nhà sưu tầm. Thời điểm bị lấy đi là do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai quản lý. "Lúc đầu tôi tưởng ông P. là người thân của nhà sưu tầm song khi kiểm tra lại thì không phải. Hiện chúng tôi đã làm báo cáo sở, gửi công văn tới công an, nhà sưu tầm để xác định rõ giá trị, nguồn gốc hiện vật", ông Lê Thanh Tuấn thông tin.

Ở một diễn biến khác, ông P. - người liên quan tới sự việc cho rằng hành động lấy đi cổ vật của mình là phép thử công tác bảo vệ.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 27/3, một nhóm đối tượng lạ đã đột nhập vào khu vực trưng bày hiện vật Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai, lấy đi 4 hiện vật gồm: 1 lao thú kim loại tại khu vực nhà Voi, 2 lao thú kim loại tại khu vực nhà rông Xê Đăng, 1 ché nhỏ tại khu vực nhà để ché.

Trong số những cổ vật bị mất trộm có chiếc lao thú kim loại trên bộ ghế xương voi độc nhất của vua voi Tây Nguyên. Chiếc ghế xương voi được làm bằng xương voi trắng với niên đại 700 năm và trở thành điểm nhấn của không gian trưng bày Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai.

Theo clip camera an ninh ghi lại, vào thời điểm trên, một nhóm 2 đối tượng độ tuổi thanh, thiếu niên tiếp cận khu vực trưng bày từ hướng cổng chính và khu vực hàng rào xung quanh. Sau đó, hai thanh niên này lẻn vào khu trưng bày nhà voi và ghế xương voi rồi tháo một chiếc lao trên ghế xương voi. Sau khi bị lực lượng bảo vệ phát hiện, các đối tượng đã nhanh chóng tháo chạy, mang theo các hiện vật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Thiên Ưng (đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ khu vực trưng bày Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai) lập biên bản sự việc, kiểm kê, rà soát toàn bộ hiện trạng hiện vật tại khu trưng bày.

Không gian trưng bày "Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai" được UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mốt, nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm tổ chức. Không gian trưng bày diễn ra trong 1 năm, từ ngày 5/12/2023 đến 31/12/2024.