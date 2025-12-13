Bị lừa 1,89 tỷ đồng, người phụ nữ mất tiếp 1,25 tỷ khi nhờ lấy lại tiền

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Bị hại trong cả hai vụ việc là bà H.T.T., trú tại địa phương.

Theo điều tra, đầu tháng 9/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, bà H.T.T. kết bạn và trò chuyện với một tài khoản có tên “Tiến Dũng”. Sau hơn một tháng làm quen, “Tiến Dũng” mời bà T. tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website www.okxuux77.com với những lời quảng cáo hấp dẫn, hứa hẹn mức lợi nhuận cao.

(Ảnh minh họa)

Tin lời, từ ngày 12/10 đến ngày 6/11, bà T. chuyển tổng cộng 1,89 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào tài khoản ngân hàng của website www.okxuux77.com do “Tiến Dũng” cung cấp.

Tuy nhiên, khi bà T. muốn rút toàn bộ số tiền đã đầu tư thì hệ thống từ chối, yêu cầu bà phải tiếp tục chuyển tiền để nộp thuế. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà T. không chuyển tiền.

Đến ngày 11/11, khi truy cập mạng xã hội TikTok, bà T. phát hiện một video clip của tài khoản “Nguyễn Ngọc Diễm Hằng” với nội dung hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo.

Sau khi liên hệ với tài khoản này, bà T. được hướng dẫn các bước để lấy lại tiền. Một ngày sau, bà đã chuyển tổng cộng 1,25 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng được cung cấp, với hy vọng lấy lại số tiền đã mất trước đó.

Sau khi bà T. chuyển tiền xong, những kẻ lừa đảo liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để hối thúc bà tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi bà T. đến ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và can ngăn.

Nhận ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.