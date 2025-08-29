Bi hài ‘2 con dê qua cầu’ phiên bản tài xế: Giằng co 4 giờ không ai tránh đường

(VTC News) -

Vụ giằng co giao thông kỳ lạ xảy ra gần đây tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khiến dư luận hết sức lo ngại về văn hóa giao thông và trật tự giao thông. Video ghi ở hiện trường cho thấy một tài xế giao hàng và một người đi xe máy điện giằng co nhau giữa phố, không ai chịu nhường đường. Họ cứ "cố thủ" như vậy từ khi trời còn sáng đến lúc sập tối, kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Cảnh sát giao thông địa phương cho biết họ đang mở cuộc điều tra và sẽ xử lý những người liên quan.

Theo Huashang Daily, video do một nhân chứng đăng tải cho thấy trời đã tối vào thời điểm khung cảnh được ghi lại, đèn đường và biển hiệu của các cửa hàng, doanh nghiệp xung quanh được bật sáng. Hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc xe đối diện, dừng lại đối mặt nhau giữa đường, dường như họ đã giằng co như vậy rất lâu do không ai chịu nhường đường.

Vụ mâu thuẫn giao thông kỳ lạ xảy ra tại thành phố Huệ Châu. (Ảnh: Huashang Daily)

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho biết vụ giằng co này kéo dài từ chiều đến tối rồi tận đêm khuya. Một người châm biếm: "Sao hai người cứng đầu như vậy, chỉ lo đối đầu nhau? Một cuộc đối đầu giữa đường quá nguy hiểm". Video cho thấy vụ việc bắt nguồn từ cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai bên, không bên nào chịu nhường nhịn; cuộc đối đầu kéo dài từ khoảng 16h30 đến hơn 20h ngày 24/8.

Nhiều cuộc điều tra xác nhận, vụ việc xảy ra tại ngã tư đường Hechangsi và đường Rongxin, quận Huicheng, thành phố Huệ Châu. Sở Cảnh sát Giao thông Huệ Châu trả lời rằng đội cảnh sát địa phương đã thu thập đoạn phim giám sát từ con đường nơi xảy ra vụ việc để làm bằng chứng và sẽ xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Các quan chức thuộc đơn vị cảnh sát giao thông cho biết, vì cả hai bên đều đi xe đạp điện, không xảy ra thương tích cá nhân hay tai nạn giao thông nên họ sẽ không bị trừ điểm trên bằng lái. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ đưa ra hình thức khiển trách hoặc biện pháp thích hợp khác đối với những người liên quan, tùy thuộc vào tình trạng giao thông, việc hai bên có lái xe ngược chiều hay không và thứ tự họ đến ngã tư. Mức xử lý sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận tỏ ra ngán ngẩm về sự cứng đầu, cô chấp của hai tài xế: "Chỉ vì không chịu thua đối phương mà cả hai ông này đều mất công mất việc, tiêu phí gần 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi vô cùng; đã thế còn bị mắng mỏ trên mạng xã hội và có nguy cơ nhận án phạt"; "Đây chính xác là chuyện hai con dê qua cầu phiên bản tài xế, sao là con người mà còn vô tri, vô minh hơn cả hai chú dê đen dê trắng trong truyện nữa"...