Bị chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản, nam sinh lớp 10 tìm cách trả lại

(VTC News) -

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, người trả lại 400 triệu đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản là em Cao Xuân Phát, học sinh lớp 10 của trường.

Khoảng 18h ngày 5/3, tài khoản ngân hàng của em Cao Xuân Phát được chuyển đến số tiền trên. Tuy nhiên mãi đến tối, nam sinh này mới để ý điện thoại và sửng sốt khi thấy số tiền lớn đến từ tài khoản lạ. Lúc này, do đã muộn giờ nên Phát chưa thể liên lạc với cơ quan chức năng nào để trình báo.

Em Cao Xuân Phát (áo đen) ra ngân hàng rút tiền chuyển trả lại cho người chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Đến sáng 6/3, em Phát và bố mẹ nhanh chóng đến ngân hàng để tìm thông tin người chuyển khoản nhầm. Đó là chị Trần Thị Thái Hòa ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Sau khi liên lạc và xác nhận người này vô tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình, em Cao Xuân Phát đã chuyển trả lại số tiền trên.

Một trường hợp trả lại số tiền lớn được chuyển nhầm vào tài khoản cả nhân cũng được ghi nhận cách đây gần 2 tháng tại Nghệ An. Cụ thể, ngày 15/1, Công an xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ nhận được trình báo của anh Trần Văn Ngọc (sinh năm 1988, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) cho biết tài khoản ngân hàng của vợ anh vừa nhận được số tiền hơn 278 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Do không rõ ai chuyển số tiền lớn như vậy và vì mục đích gì nên anh Ngọc báo tin nhờ Công an xã Tân Hương giúp đỡ xử lý. Sau khi phối hợp với ngân hàng để xác minh, rà soát, Công an xã Tân Hương đã xác định, số tiền trên là của anh V.T.K., trú tại thành phố Ninh Bình, được chuyển khoản nhầm cho vợ anh Ngọc.

Anh V.T.K. đã nhận lại số tiền mà mình chuyển khoản nhầm.

Công an xã Tân Hương lập tức liên hệ và mời anh K. tới trụ sở để làm rõ thêm thông tin. Sau khi anh K. xuất trình được bằng chứng chứng minh mình là người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của vợ anh Ngọc, Công an xã Tân Hương lập biên bản. Anh Ngọc rút 278 triệu đồng hoàn trả đầy đủ cho anh K..