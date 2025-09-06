Bị chó làm giật mình, đàn bò nổi điên giẫm chết cụ ông 85 tuổi đang đi bộ

(VTC News) -

Ngày 31/8, cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi đến từ Thủ đô Vienna của nước Áo dẫn theo chú chó của mình đi dạo trên con đường mòn từ Türlwandhütte tới một túp lều ở Ramsau am Dachstein (bang Styria, Áo). Hành trình thư giãn của họ nhanh chóng biến thành bi kịch khi họ chạm trán đàn bò gồm chín con, trong đó có ba con bê.

Theo lời kể của nhân chứng, đàn bò dường như bị chú chó làm cho giật mình, dẫn đến phản ứng dữ dội. Ngay sau đó, cả hai vợ chồng cũng bị chúng lao vào tấn công và giẫm đạp. Những người đi bộ đường dài khác và người quản lý túp lều trên núi lập tức chạy đến hỗ trợ, sơ cứu và liên hệ dịch vụ khẩn cấp.

Một đàn bò đã giẫm chết một người đàn ông (Ảnh: Getty Images)

Người chồng 85 tuổi bị thương nặng, được trực thăng đưa đến Bệnh viện Cardinal Schwarzenberg ở Salzburg. Tuy nhiên, ông qua đời trước khi các bác sỹ kịp phẫu thuật. Vợ ông, 82 tuổi, cũng bị thương nặng nhưng may mắn hiwx được tính mạng.

Người phát ngôn cảnh sát Markus Raich xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết chú chó của cặp vợ chồng này là chó lai, đã kịp thoát khỏi hiện trường và đang được người thân chăm sóc. Cảnh sát mở cuộc điều tra, lên kế hoạch khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng khi đi qua các khu vực đồng cỏ có bò. Đặc biệt, việc mang theo chó có thể khiến gia súc hoảng sợ và phản ứng hung hãn.

Áo vốn nổi tiếng với những tuyến đường mòn leo núi và đi bộ dài, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương. Tuy nhiên, các chuyên gia về an toàn cho rằng việc tiếp xúc với gia súc, nhất là khi có bê non, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bò mẹ thường có bản năng bảo vệ con và dễ trở nên hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa.

Những con bò đã bị con chó làm giật mình nên có phản ứng hung hãn. (Ảnh: Getty Images/Bloomberg Creative Photos)

Tai nạn do gia súc tấn công không hiếm gặp. Tháng 4 vừa qua, một nông dân lớn tuổi ở Trung Quốc thiệt mạng sau khi bị chính con bò của mình húc ngã và đè vào tường khi ông cho nó ăn. Dù được đưa đi cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, dù bò thường được coi là hiền lành, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm chết người khi bị kích động. Người đi bộ đường dài, đặc biệt là người lớn tuổi, cần giữ khoảng cách an toàn, tránh để chó chạy gần đàn gia súc và tuyệt đối không chọc tức hay làm chúng giật mình.