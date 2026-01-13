Bị chia cắt 39 năm từ lúc lọt lòng, cặp song sinh sống cuộc đời giống nhau đến lạ lùng

(VTC News) -

Năm 1979, nước Mỹ không khỏi sửng sốt trước cuộc hội ngộ kỳ lạ của hai người đàn ông trung niên mang cùng một cái tên Jim. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không phải chỉ vì họ là anh em sinh đôi thất lạc, mà bởi suốt gần bốn thập kỷ xa cách, họ đã sống hai cuộc đời gần như giống nhau đến khó tin.

Hai người tên là James Lewis và James Springer, sinh năm 1940 tại bang Ohio, Mỹ. Khi mới ba tuần tuổi, hai đứa trẻ sinh đôi bị cho làm con nuôi và được đưa về hai gia đình khác nhau. Một người được gia đình Lewis nhận nuôi tại thành phố Lima, người còn lại được gia đình Springer đón về Piqua. Hai thị trấn này chỉ cách nhau khoảng 65km.

Cả hai gia đình đều biết đứa trẻ mình nuôi có một người anh em sinh đôi, nhưng không hề hay biết số phận của người kia ra sao. Từ đó, hai cuộc đời tách biệt bắt đầu, nhưng kỳ lạ là lại song hành theo cách không ai ngờ tới.

Những điểm trùng hợp khó lý giải

Hai gia đình nhận nuôi, không hề quen biết và không có bất kỳ sự liên hệ nào, đều đặt cho đứa trẻ cái tên James. Khi lớn lên, cả hai đều được gọi bằng cái tên thân mật là Jim. Đó là một chi tiết tưởng nhỏ, nhưng về sau lại được xem như dấu hiệu mở đầu cho chuỗi những trùng hợp kéo dài suốt hàng chục năm.

James Lewis và James Springer đoàn tụ sau 39 năm xa cách. (Nguồn: Ripley)

Khi còn bé, cả Jim Lewis lẫn Jim Springer đều nuôi con chó cưng tên Toy. Cả hai đều yêu thích toán học và nghề mộc, nhưng lại gặp nhiều khó khăn với môn chính tả ở trường. Những sở thích và điểm mạnh, điểm yếu ấy hình thành một cách tự nhiên, không có sự định hướng chung nào từ gia đình hay môi trường sống.

Cả hai Jim đều kết hôn hai lần. Người vợ đầu tiên của họ đều tên là Linda. Sau khi ly hôn, mỗi người lại tái hôn với một phụ nữ khác, và trùng hợp thay, cả hai người vợ thứ hai đều mang tên Betty. Mỗi Jim đều có một con trai, và không hẹn mà gặp, cả hai đều đặt tên con là James Alan (chỉ khác nhau ở cách viết Allan/Alan).

Cuộc sống thường ngày của họ cũng giống nhau đến khó tin. Cả hai hút thuốc lá rất nhiều, lái xe Chevrolet, làm việc trong lĩnh vực an ninh và bảo vệ. Jim Lewis làm nhân viên bảo vệ, trong khi Jim Springer từng giữ chức phó cảnh sát trưởng. Khi cần nghỉ ngơi, họ lại cùng chọn bãi biển ở Florida làm điểm đến, coi đó là nơi thư giãn quen thuộc sau những năm tháng làm việc căng thẳng.

Điểm khác nhau hiếm hoi giữa hai cuộc đời tưởng như song hành ấy nằm ở sự thật về nguồn gốc của họ. Jim Lewis, khi đã trưởng thành mới được mẹ nuôi hé lộ rằng ông vẫn còn một người anh em song sinh. Trái lại, Jim Springer lớn lên với niềm tin rằng người anh em ruột thịt của mình đã qua đời từ thuở mới lọt lòng.

Chính mẩu thông tin tưởng chừng nhỏ bé ấy đã trở thành bước ngoặt. Mang theo ý nghĩ về người anh em chưa từng gặp mặt, Lewis lần tìm hồ sơ nhận con nuôi tại tòa án ở bang Ohio. Cuộc tìm kiếm ấy đã đưa hai con người xa lạ trở lại với nhau. Sau gần bốn thập kỷ chia cách, họ lần đầu tiên được đối diện với người anh em song sinh của chính mình.

Đối tượng nghiên cứu “vàng” của khoa học

Ngày 9/2/1979, hai anh em sinh đôi Jim đoàn tụ sau 39 năm xa cách. Câu chuyện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới khoa học. Cả hai đã tham gia nghiên cứu nổi tiếng do Tiến sĩ Thomas Bouchard thuộc Đại học Minnesota thực hiện. Ông chuyên nghiên cứu các cặp song sinh được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách.

Sự trùng hợp trong cuộc sống của hai người mở ra nhiều câu hỏi cho giới khoa học. (Nguồn: BBC)

Kết quả khiến nhiều người sửng sốt: tiền sử bệnh án, sóng não, chỉ số tâm lý và đặc điểm tính cách của hai Jim gần như giống hệt nhau. Những phát hiện này góp phần làm thay đổi cách giới khoa học nhìn nhận về vai trò của yếu tố di truyền so với môi trường sống trong việc hình thành con người.

Khi đi sâu phân tích đời sống của Jim Springer và Jim Lewis, các nhà khoa học bắt đầu đặt ra những giả thuyết mới về sự phát triển cơ thể cũng như tiến trình lão hóa ở con người. Hai anh em có chiều cao tương đồng, đều ở mức 1m83, và từng trải qua giai đoạn tăng khoảng 4,5 kg một cách khó lý giải. Họ cũng gặp những vấn đề sức khỏe gần như giống hệt nhau, từ bệnh trĩ, huyết áp cao đến nhịp tim luôn ở mức cao, thậm chí cả tư thế ngủ cũng không khác biệt đáng kể.

“Cả hai đều có thói quen cắn móng tay đến sát thịt”, một nhà nghiên cứu nhận xét. Dù những chi tiết này chưa đủ để khẳng định điều gì một cách tuyệt đối, chúng vẫn buộc giới nghiên cứu phải tự hỏi: liệu con người có đang mang trong mình một dạng ‘kịch bản sinh học’ được lập trình sẵn cho những biến chuyển quan trọng của cuộc đời hay không?

Theo một số nhà nghiên cứu, trường hợp của cặp song sinh Jim là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của di truyền. Thậm chí, có người còn cho rằng mối liên kết giữa họ vượt ra ngoài khoa học thông thường, mang màu sắc của sự kết nối tâm linh.