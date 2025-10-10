Bỉ chặn âm mưu tấn công Thủ tướng bằng máy bay không người lái

(VTC News) -

Theo công tố viên liên bang Bỉ Ann Fransen, ba nghi phạm sinh năm 2001, 2002 và 2007 đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Thủ tướng Bart De Wever và các chính trị gia khác. Bà cho biết “nhóm này muốn chế tạo một chiếc máy bay không người lái có thể mang theo chất nổ."

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tới phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 ở trụ sở LHQ tại New York, Mỹ, ngày 25/9/2025. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã khám xét bốn địa điểm, trong đó có căn nhà chỉ cách nhà riêng của Thủ tướng vài trăm mét. Tại đây, cảnh sát phát hiện một thiết bị giống bom tự chế chưa hoàn chỉnh cùng túi đựng bi kim loại. Tại nhà nghi phạm khác, cảnh sát thu giữ máy in 3D nghi dùng để chế tạo bộ phận cho vụ tấn công. Hai nghi phạm đang bị thẩm vấn và sẽ ra trình diện thẩm phán điều tra vào ngày 10/10. Nghi phạm thứ ba đã được thả.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot gọi thông tin này là "cú sốc lớn" và bày tỏ lòng biết ơn với lực lượng an ninh đã hành động kịp thời. Ông nhấn mạnh: "Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng mối đe dọa khủng bố là có thật và chúng ta phải luôn cảnh giác".

Ông cho biết Bỉ đang tích cực tăng cường khả năng ứng phó với các hình thức khủng bố mới, đặc biệt là việc sử dụng máy bay không người lái vào mục đích xấu.

Đây không phải lần đầu ông De Wever đối mặt với mối đe dọa. Hồi tháng 4 năm nay, năm người bị kết án vì âm mưu ám sát ông vào năm 2023 khi ông còn là Thị trưởng Antwerp. Một nghi phạm trong vụ đó từng lan truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan trên mạng.

Năm 2016, Bỉ từng rúng động bởi các vụ đánh bom liều chết tại sân bay và tàu điện ngầm Brussels, khiến 32 người chết và hàng trăm người bị thương. Trước đó một năm, vụ khủng bố tại Paris cướp đi sinh mạng của 130 người. Cả hai vụ đều do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm.

Chính phủ Bỉ cho biết đang tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt là ngăn chặn việc sử dụng máy bay không người lái vào mục đích khủng bố./.