Bị cáo Nguyễn Phương Hằng: Sai lầm lớn nhất là không biết Luật An ninh mạng

Sáng 4/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm do xúc phạm danh dự của cá nhân.

Trong phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân hỏi bà Nguyễn Phương Hằng tại sao mời bị cáo này livestream cùng với bà.

Trả lời, bà Hằng cho rằng, bản thân là người trưởng thành, luôn chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Bà biết bị cáo Quân qua 1 kênh Youtube.

Theo bà Hằng, thời điểm đó bị cáo Quân bị bà Đặng Thị Hàn Ni tấn công bằng mọi cách do có những phản biện bà Hàn Ni nên bà Hằng tìm cách liên lạc với Đặng Anh Quân.

"Thời điểm đó tôi cũng bị bà Hàn Ni tấn công. Tôi thấy chúng tôi có sự đồng cảm với nhau", bà Hằng nói và cho rằng, bị cáo Quân là người hiểu luật nên mời tham gia để hướng dẫn và bảo vệ cho bà.

Những buổi livestream, cả 2 không trao đổi hay bàn bạc trước nội dung và không nhằm mục đích xúc phạm người khác, chỉ trò chuyện, ca hát...

“Sai lầm lớn nhất của tôi là không biết Luật An ninh mạng. Nếu thời điểm đó Công an mời tôi lên làm việc nhắc có luật An ninh mạng thì tôi sẽ dừng lại. Với tư cách là 1 CEO thì không thể có việc biết luật mà lại phạm luật được”, bà Hằng trình bày.

Luật sư hỏi tiếp, những buổi bà Hằng livestream có lời lẽ xúc phạm những người liên quan trong vụ án, bị cáo Đặng Anh Quân có ngăn chặn bà không?

"Bản thân tôi là người có hiểu biết, tự nhiên tôi không thể nào đi xúc phạm người khác. Nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi”, bà Hằng nói.

Cũng tại phiên toà, bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng, mối quan hệ với bị cáo Hằng chỉ quen biết, là bạn bè xã hội. Theo Đặng Anh Quân, bị cáo được bà Hằng mời vào các buổi livestream có thể do đọc được các bài viết phân tích pháp luật về nhiều vấn đề xã hội, khám chữa bệnh trên Facebook bị cáo.

"Bị cáo có nhận tiền của Nguyễn Phương Hằng không?", Chủ tọa hỏi bị cáo Quân.

Trước câu hỏi trên, bị cáo Quân trả lời, bị cáo chỉ là khách mời, không nhận tiền. Khi có buổi livestream, Nguyễn Phương Hằng nhắn tin mời bị cáo; khi có thời gian, bị cáo sẽ đến.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 9/2021 - 2/2022, Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ"; Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên không gian mạng, phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Hai người này còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Do vậy, Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên "Nhà Báo Hàn Ni" để phát buổi ghi hình tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?".

Theo kết luận, bà Đặng Thị Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm d khoản 1 điều 17 Luật An ninh mạng.

Tại cơ quan điều tra, Hàn Ni khai nhận, sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về Hàn Ni khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3/9/2021.