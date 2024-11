BHXH Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao năng lực thực hiện chính sách

(VTC News) -

Hội thảo được tổ chức ngày 22/11 tại trụ sở BHXH Việt Nam nhằm tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT; quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo về phía BHXH Việt Nam có: Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Về phía các tổ chức quốc tế có: ông Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Chang Ho-Seung, Phó Đại sứ, Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Aler Grubbs, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ; Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam; Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến từ Đại sứ quán Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, Hội thảo được tổ chức hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam (1995-2025) nhằm giới thiệu, chia sẻ với các đối tác, bạn bè quốc tế về thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam trong 30 năm qua và định hướng phát triển ngành trong thời gian tới với mong muốn tham vấn ý kiến và kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia, tổ chức quốc tế để tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam.

Thành tựu nổi bật

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, đánh giá về các thành tựu nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Theo đó, diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng mở rộng, vững chắc tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Dự kiến đến hết năm 2024, số người tham gia BHXH đạt 20,03 triệu người (tăng 18,03 triệu người so với năm 1995) tương đương 42,71% lực lượng lao động, tiến tới mục tiêu 45% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2025.

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện do ngành BHXH Việt Nam tập trung kiên trì, liên tục tuyên truyền, vận động là 2,292 triệu người, đạt khoảng 4,8% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 16,03 triệu người, tương đương 34,18% lực lượng lao động (tăng 10,04 triệu người so với năm 2009), cơ bản đạt mục tiêu 35% lực lượng lao động tham gia BHTN vào năm 2025.

BHYT có bước đột phá lớn từ 7,1 triệu người (9,6% dân số) tham gia BHYT năm 1995 tăng lên 13,03 triệu người (16,5% dân số) năm 2002, đến nay tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân khi số người tham gia BHYT năm 2023 đạt 93,62 triệu người, tăng hơn 80 triệu người so với năm 2002; Dự kiến hết năm 2024 đạt 95,43 triệu người (94,2% dân số). Trong đó, số người do ngành BHXH Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động liên tục, bền bỉ trong suốt thời gian qua là 48,171 triệu người, khoảng 47,5% dân số.

Công tác đảm bảo quyền lợi và giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT với thủ tục hành chính cải cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Trung bình mỗi năm BHXH Việt Nam giải quyết cho khoảng trên 12 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH. Số người khám chữa bệnh BHYT năm 2024 ước đạt khoảng 185 triệu lượt người (tăng gấp đôi so với năm 2009). Quỹ BHYT thực sự trở thành nguồn tài chính quan trọng, góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân.

BHXH Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, chủ động rà soát cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Hiện có khoảng 621.000 tổ chức, doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thông qua các cổng dịch vụ công, 100% người dân có tài khoản định danh mức độ 2 có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành, 13.000 cơ sở y tế kết nối, liên thông dữ liệu với BHXH Việt Nam thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 170 triệu lượt người/năm.

Bên cạnh đó, với lợi thế về hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, tập trung, thường xuyên được làm giàu, BHXH Việt Nam tập trung mọi nguồn lực và điều kiện cần thiết để quyết liệt triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực công tác của ngành, góp phần phục vụ tốt nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số mang lại những thay đổi có tính bước ngoặt trong hoạt động của ngành, góp phần giúp BHXH Việt Nam duy trì vị trí xếp hạng trong nhóm 5 Bộ, ngành dẫn đầu chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đánh giá cao các thành tựu của BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời chia sẻ về các hoạt động hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các cơ quan khác của Pháp với BHXH Việt Nam thời gian qua trong phát triển hệ thống an sinh xã hội.

Những hợp tác đó dựa trên giá trị chung về mở rộng diện bao phủ, tài chính bền vững, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận chính sách. Đánh giá Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có lĩnh vực an sinh xã hội, ông Olivier Brochet nhận định, hội thảo là dịp quan trọng để đánh giá hoạt động hợp tác giữa các cơ quan Pháp với BHXH Việt Nam thời gian qua; đồng thời xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Pháp cho biết, sự hợp tác này sẽ ưu tiên tập trung nâng cao năng lực đội ngũ con người, đổi mới sáng tạo, cơ chế tài chính bền vững thông qua đào tạo, tập huấn và các khoá học chuyên sâu…

Ông Chang Ho-Seung, Phó Đại sứ, Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, chúc mừng các thành tựu nổi bật của ngành BHXH Việt Nam, trong đó có việc Hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Đây là điều được người lao động 2 nước rất vui mừng, chờ đợi, giúp tăng quyền lợi cho họ trong quá trình làm việc. Do đó thời gian tới, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp cùng BHXH Việt Nam để triển khai tốt hiệp định này.

Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chúc mừng ngành BHXH Việt Nam đạt dấu mốc 30 năm thành lập và phát triển với những đóng góp to lớn vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Ông Ishikawa Isamu nhận định, những thành tựu ngành đạt được là rất đáng ngạc nhiên. Thông tin về cộng đồng lao động của Nhật Bản tại Việt Nam và Việt Nam tại Nhật Bản là rất lớn, ông cho biết 2 nước đang tích cực triển khai các bước để ký kết Hiệp định song phương về BHXH trong thời gian sớm nhất.

Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của BHXH Việt Nam, nhất là diện bao phủ BHYT cao nhất từ trước đến nay, tiệm cận bao phủ toàn dân. Cam kết đồng hành, Tiến sỹ Angela Pratt cho biết, WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho BHXH Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới…

BHXH Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế

Trân trọng cảm ơn những ý kiến, đánh giá của các đại biểu, tổ chức quốc tế, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định, những thành tựu của ngành BHXH Việt Nam trong 30 năm xây dựng và phát triển được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao so với hệ thống an sinh xã hội của các quốc gia có trình độ phát triển tương đồng.

Trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị thế, hình ảnh của BHXH Việt Nam là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế.

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam có thể kể đến, đó là:

(1) BHXH Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác song phương với gần 50 cơ quan, tổ chức an sinh xã hội quốc tế từ 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều tổ chức quốc tế cử đại diện tham dự Hội thảo này như: Ngân hàng thế giới, Tổ chức Y tế thế giới, các Đại sứ quán và Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của các nước: Hoa Kỳ, Pháp Nhật Bản, Hàn Quốc... BHXH Việt Nam là thành viên chính thức, duy nhất, đại diện của Việt Nam tại Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) từ năm 1999 và Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) từ năm 2015.

(2) BHXH Việt Nam tích cực, chủ động tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế nhằm tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm an sinh xã hội quốc tế cho Việt Nam, đồng thời cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả an sinh xã hội của Việt Nam với bạn bè thế giới.

(3) Đã có hàng trăm lượt cán bộ được các nước, tổ chức quốc tế đào tạo nghiệp vụ và bồi dưỡng ngoại ngữ, huy động các nguồn lực quốc tế, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, tăng cường năng lực quản lý, hợp tác an sinh xã hội theo các đề án hợp tác với các đối tác quốc tế tại Niu Dilân, Anh, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản ... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

(4) BHXH Việt Nam tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp FDI nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và kiến nghị cơ chế, chính sách tạo sự đồng thuận và gắn kết của các doanh nghiệp FDI với cơ quan BHXH trong việc thực hiện các chính sách BHXH, BHTN, BHYT của Việt Nam.

(5) Đảm bảo quyền lợi cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định song phương đầu tiên về BHXH với Chính phủ Hàn Quốc và chuẩn bị tiếp tục ký kết với một số quốc gia khác, mở ra cơ hội hợp tác mới thực chất và hiệu quả hơn nữa giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan an sinh xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Tại Hội thảo ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đối tác quốc tế và cá nhân Lãnh đạo, Chuyên gia các tổ chức quốc tế, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển ngành.

Bế mạc Hội thảo, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý tưởng hay, cam kết hợp tác đầy triển vọng của tổ chức quốc tế, trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên của Ngành, bao gồm: triển khai chính sách BHXH, BHYT; phát triển người tham gia; quản lý, đầu tư quỹ; ứng dụng công nghệ thông tin; truyền thông chính sách; thanh tra kiểm tra; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ…

“Tất cả ý kiến quý báu của các quý vị sẽ được chúng tôi nghiên cứu, tiếp thu một cách cầu thị và nghiêm túc trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 hiệu quả, phù hợp, thích ứng với quá trình phát triển của Việt Nam và thế giới.

Với những định hướng hết sức rõ ràng, cụ thể, tôi có một niềm tin vững chắc về triển vọng hợp tác giữa các bên sẽ không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mong các đối tác quốc tế luôn là người bạn gần gũi, tin cậy và tiếp tục đồng hành cùng BHXH Việt Nam trên chặng đường phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững, là “Điểm tựa an sinh” vững chắc cho người dân Việt Nam” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nói.