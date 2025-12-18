Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp hoạt động, mở rộng hệ thống ngoại khoa tuyến cuối

(VTC News) -

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm ngoại khoa tuyến cuối của cả nước, nơi tiếp nhận lượng lớn ca chấn thương, phẫu thuật phức tạp. Việc xây dựng Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình nhằm giảm tải cho Hà Nội, đồng thời mở rộng khả năng cấp cứu, phẫu thuật cho khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ.

Theo quy hoạch, bệnh viện quy mô khoảng 1.000 giường, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, tập trung mạnh vào các chuyên ngành ngoại khoa, hồi sức và kỹ thuật cao.

Dự án Việt Đức cơ sở 2 được khởi công cùng thời điểm với Bạch Mai cơ sở 2, cuối năm 2014 - đầu 2015. Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm ngoại khoa hiện đại, khả năng tiếp nhận và xử trí các ca phẫu thuật phức tạp, giảm thời gian chuyển tuyến cho người bệnh.

Đến cuối năm 2018, phần lớn hạ tầng xây dựng của bệnh viện đã hình thành. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, cơ sở này chưa từng được đưa vào vận hành như kế hoạch.

Hình ảnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 thời điểm bị bỏ hoang. (Ảnh: Như Loan)

Trong nhiều năm, các khối nhà hoàn thiện cơ bản nhưng thiếu điều kiện để lắp đặt thiết bị, bố trí nhân lực và tổ chức hoạt động khám chữa bệnh.

Năm 2024, cùng với chủ trương mở rộng mạng lưới bệnh viện, Việt Đức cơ sở 2 được đưa vào nhóm dự án cần đẩy nhanh hoàn thiện và sớm vận hành. Các bộ, ngành bắt đầu rà soát tổng thể tiến độ, cơ chế tài chính, danh mục thiết bị và phương án tổ chức nhân sự cho giai đoạn đầu.

Từ giữa năm 2025, Chính phủ nhiều lần yêu cầu hoàn thành phần xây dựng trong năm. Đến đầu tháng 11/2025, dự án đạt trên 98% khối lượng xây dựng, chỉ còn các hạng mục hoàn thiện kỹ thuật, cảnh quan và hệ thống phụ trợ.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở 2 của bệnh viện được thiết kế theo chuẩn châu Âu với trang thiết bị hiện đại hơn cơ sở 1, tạo điều kiện để triển khai các kỹ thuật chất lượng cao, đồng bộ.

"Cơ sở 2 có không gian để phân tầng chuyên môn, xác lập ranh giới kỹ thuật giữa hai cơ sở, mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn và "trả lại" diện tích cho cơ sở 1 để nâng cao chất lượng chuyên sâu. Toàn bộ trang thiết bị được cấu hình đồng bộ, tạo ra môi trường làm việc tối ưu và điều kiện để triển khai các kỹ thuật phức tạp”, ông Hùng nói.

Quá trình hoàn thiện cơ sở 2 được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, đảm bảo các hạng mục mua sắm và kỹ thuật chính xác, hiệu quả. Cơ sở 2 của bệnh viện đi vào hoạt động sẽ giải quyết cơ bản vấn đề quá tải bệnh viện diễn ra trong nhiều năm qua.

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết, cách đây 6-7 năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bắt đầu tuyển lực lượng cho cơ sở 2, đào tạo liên tục để đảm bảo khi đưa xuống làm việc có thể hòa nhập ngay, không xảy ra khoảng cách chuyên môn giữa hai cơ sở.

Nhiều thế hệ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được luân phiên thực hành, tập huấn kỹ năng mềm và chuẩn hóa quy trình làm việc, nhằm bảo đảm khi cơ sở mới vận hành sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở 1.

Ông Hùng cho biết thêm bệnh viện đã đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực, đảm bảo chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở sẽ tương đồng, đi kèm với luân chuyển nhân lực từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2. Một số phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn duy trì tại Hà Nội, nhưng phân tuyến nội bộ sẽ được thiết lập rõ ràng để bảo đảm chất lượng và an toàn người bệnh.

Cùng với công tác nhân sự, công tác hậu cần như cung cấp suất ăn dinh dưỡng, giặt là, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ an ninh cũng được ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Kho thuốc và vật tư tiêu hao đã được chuẩn bị để sẵn sàng để đảm bảo bảo quản khi có thuốc, vật tư nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay trong ngày đầu tiên mở cửa.

Bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, các hạng mục cây xanh, đường, vỉa hè và công trình phụ trợ đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Việc xây dựng cơ sở 2 không chỉ mở thêm bệnh viện mà là hoàn thiện bốn trụ cột: hạ tầng, trang thiết bị, con người và cơ chế vận hành. Sau khi nhà thầu bàn giao hạng mục xây dựng - dự kiến vào ngày 19/12, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện lắp đặt máy móc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý hệ thống xả thải và các bước phân cấp nội bộ.

Bệnh viện đề xuất vận hành trước 30% công suất, tương đương khoảng 300 giường bệnh; khi hệ thống chạy trơn tru sẽ tiếp tục mở rộng dần để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Bệnh viện đang bước vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng vận hành đồng bộ. Nếu kiên định thực hiện đúng kế hoạch, cơ sở 2 sẽ trở thành lời giải quan trọng cho bài toán quá tải kéo dài hàng chục năm, đồng thời mở ra thời kỳ nâng cao chất lượng dịch vụ, phân bổ lại dòng bệnh nhân và tạo môi trường điều trị nhân văn, bền vững hơn cho cả người dân lẫn nhân viên y tế.

Theo kế hoạch, ngày 19/12, Việt Đức cơ sở 2 sẽ khánh thành phần xây dựng. Tuy nhiên, khác với Bạch Mai, cơ sở này dự kiến vận hành y tế chậm hơn, bắt đầu từ đầu năm 2026.

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, việc Việt Đức cơ sở 2 sắp đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm một cực phẫu thuật lớn ngoài Hà Nội, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngoại khoa chất lượng cao cho người dân trong khu vực.