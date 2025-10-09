Bệnh viện lý giải việc bác sĩ vừa siêu âm vừa xem bóng đá trên điện thoại

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam bác sĩ, được cho là công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa), vừa xem bóng đá trên điện thoại vừa thực hiện thao tác siêu âm cho bệnh nhân. Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh cãi và khiến dư luận bức xúc.

Trước sự việc trên, người nhà bệnh nhân đã quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh bác sĩ được cho là vừa siêu âm vừa xem điện thoại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo cáo của ông Lê Đình Khoa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, gửi Sở Y tế Thanh Hóa, khoảng 7h sáng ngày 6/10, tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, khi chưa có bệnh nhân đến khám, một bác sĩ sử dụng điện thoại để làm việc riêng.

Trong lúc đang sử dụng điện thoại, người nhà bệnh nhân đến và đưa người bệnh vào phòng siêu âm, đồng thời quay video. Khi khám (siêu âm), bác sĩ chưa kịp tắt điện thoại và vẫn để thiết bị trên bàn làm việc, dẫn đến hiểu lầm rằng bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại, khiến người nhà bệnh nhân bức xúc.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, sau khi nắm bắt sự việc, Ban Giám đốc đã gặp gỡ người bệnh và gia đình để giải thích, đồng thời cam kết chấn chỉnh, thay đổi tác phong làm việc của cán bộ y tế nhằm đảm bảo chất lượng thăm khám.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện đã họp, thông tin toàn bộ sự việc đến cán bộ, đồng thời phê bình tập thể khoa về tác phong, thái độ phục vụ người bệnh. Hội nghị cũng thống nhất điều chuyển bác sĩ bị phản ánh về công tác tại phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.