TP.HCM đầu tư gần 9.000 tỷ đồng xây 2 bệnh viện hiện đại ở Bình Chánh

Chiều 26/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM đã thông qua các tờ trình của UBND TP về chủ trương đầu tư xây dựng 2 bệnh viện lớn tại xã Tân Nhựt, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Đây là các dự án y tế trọng điểm, được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện hiện hữu, và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương tại xã Tân Nhựt (Bình Chánh cũ) có tổng vốn đầu tư hơn 4.207 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM đang xuống cấp trầm trọng.

Bệnh viện Chấn thương được thiết kế quy mô 11 tầng (gồm 1 tầng hầm), bố trí đầy đủ các khu khám chuyên khoa, cận lâm sàng, phẫu thuật, nội trú, khu hành chính và đào tạo. Tầng hầm được sắp xếp các khoa vật lý trị liệu, dược, giải phẫu bệnh, khu khám ngoại trú; các tầng còn lại là không gian khám chữa bệnh, chăm sóc nội trú và các phòng chức năng.

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục phụ trợ như khu xử lý nước thải, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện… Dự kiến bệnh viện sẽ đầu tư ngay năm 2026, đi vào hoạt động vào năm 2030.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đang quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp, diện tích chật hẹp, bệnh nhân phải nằm hành lang, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Vị trí bệnh viện nằm ở khu vực trung tâm, thường xuyên ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho công tác cấp cứu. Bên cạnh đó, các khoa chấn thương hiện phân tán tại nhiều cơ sở, khiến bệnh nhân đa chấn thương phải di chuyển nhiều nơi, làm kéo dài “thời gian vàng” và gia tăng rủi ro điều trị.

Do đó, việc xây dựng bệnh viện chấn thương hiện đại, chất lượng cao đầu tiên tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, giảm tải cho các bệnh viện nội thành; phát triển các chuyên khoa sâu với trang thiết bị tiên tiến; gắn điều trị với nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM tổ chức tại Bà Rịa, thông qua nhiều quyết sách quan trọng của TP.HCM.

Dự án đồng thời hướng tới xây dựng hạ tầng y tế số, quản trị thông minh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số ngành y tế, phù hợp định hướng phát triển Chính phủ số và hệ thống y tế thông minh.

Cùng địa điểm xã Tân Nhựt, HĐND TP.HCM cũng thông qua việc đầu tư mới Bệnh viện đa khoa thực hành với quy mô 500 giường (giai đoạn 1) thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bệnh viện có tổng mức đầu tư hơn 4.784 tỷ đồng, triển khai từ 2026 và hoàn thành năm 2030.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường được thiết kế gồm 11 tầng (1 tầng hầm), chia thành ba khối nhà.

Trong đó, khối nhà BV1 bao gồm 11 tầng bố trí các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, khoa dược, chẩn đoán hình ảnh, khu hậu cần kỹ thuật và không gian phục vụ đào tạo.

Khối nhà BV2 cũng bao gồm 11 tầng là khu chức năng điều trị với các khoa cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, phụ sản – sơ sinh, gây mê hồi sức, vật lý trị liệu và các dịch vụ hỗ trợ.

Khối nhà để xe (NX3) cao 8 tầng có diện tích sàn trên 25.000 m², đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho bệnh viện.

Việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường theo mô hình Viện - Trường là bước đi cấp thiết để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khắc phục tình trạng phân tán thực hành, đảm bảo chuẩn đầu ra năng lực cho hơn 12.000 sinh viên.

Dự án không chỉ tạo không gian nghiên cứu và đào tạo sau đại học hiện đại mà còn hình thành một cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân TP.HCM.

Với định hướng Bệnh viện thông minh, công trình sẽ tiên phong chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng dữ liệu dân cư trong quản trị, góp phần cung ứng nguồn nhân lực y tế cao cấp và phát triển bền vững ngành y giai đoạn 2025-2030.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư hai bệnh viện tại xã Tân Nhựt không chỉ góp phần tăng năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà còn phục vụ công tác đào tạo, thực hành của ngành y tế thành phố.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2030, các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành những cơ sở y tế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển y tế bền vững của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Tại kỳ họp thứ 6 ngày 10/12 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ tập trung đầu tư mạnh về y tế và giáo dục chất lượng cao trong giai đoạn tới. Thành phố đang quy hoạch để xây dựng một khu đạo tạo chất lượng cao tại Bình Chánh. Nơi sẽ tập trung các trường đại học chất lượng cao, đại học quốc tế, các bệnh viện chất lượng cao.

Khi hình thành, sẽ di dời các trường, viện, trung tâm đào tạo lớn về y tế, giáo dục ở khu trung tâm về đây, để thuận lợi cho đầu tư phát triển của nhóm ngành này.

Cũng tại kỳ họp thứ 6, ngày 10/12/2025, HĐND TP khóa X đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.052 tỷ đồng. Trung tâm gồm 12 tầng có quy mô 350 giường, 16 phòng mổ và hệ thống thiết bị y tế hiện đại. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.