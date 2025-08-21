Bệnh nhân 69 tuổi đi lại bình thường sau nhiều năm khớp gối biến dạng nặng

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Khớp – Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình (CTCH–PTTH) vừa phẫu thuật thành công giúp bệnh nhân Hồ Thị X. (69 tuổi, trú xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) có thể đi lại bình thường, không cần công cụ hỗ trợ sau nhiều năm khớp gối bị biến dạng nặng.

Bệnh nhân nhập viện 6/2025 trong tình trạng đau nhiều, thoái hóa khớp gối nặng, biến dạng khớp nghiêm trọng: gối phải vẹo trong 40 độ, gối trái vẹo ngoài, khiến mỗi khi đi lại hoặc đứng đều bị bẻ cong và mất vững.

Lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Khớp – Y học thể thao Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Hồ Thị X. trong ngày được xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Ngày 16/6, bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp gối bản lề. Sau mổ, trục chân phải được chỉnh thẳng, hết đau, không còn tình trạng khớp bị bẻ cong. Tháng 8/2025, bệnh nhân tiếp tục được thay khớp gối nhân tạo toàn phần bên trái.

Đến nay, bệnh nhân có thể tự đi lại độc lập mà không cần dụng cụ hỗ trợ, lấy lại gần như hoàn toàn dáng đi tự nhiên và được xuất viện.

TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo – Trưởng khoa Phẫu thuật Khớp - Y học thể thao, Phó Giám đốc Trung tâm CTCH–PTTH, người thực hiện ca phẫu thuật – cho biết: “Khớp gối bản lề là loại khớp đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao trong phẫu thuật, từ đánh giá chỉ định, chuẩn bị kế hoạch mổ đến kỹ thuật thực hiện. Đây là lựa chọn tối ưu trong các ca bệnh phức tạp, giúp đảm bảo sự vững chắc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân”.

Tình trạng khớp gối của bệnh nhân Hồ Thị X. trước và sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Thay khớp gối toàn phần từ lâu là kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, các loại khớp gối nhân tạo thông thường chỉ phát huy hiệu quả khi dây chằng và cấu trúc xương còn tương đối nguyên vẹn. Với những bệnh nhân biến dạng khớp nặng, mất chức năng dây chằng bên trong – bên ngoài, hoặc phải thay lại khớp gối mất xương nhiều, điều trị luôn là thách thức.

Khớp gối bản lề – với cơ chế tăng cường cố định nội khớp – được xem là giải pháp tối ưu trong những trường hợp này. Không chỉ giúp duy trì sự vững chắc của khớp nhân tạo, loại khớp này còn cho phép phục hồi vận động ở những bệnh nhân vốn được xem là “khó” hoặc “không hiệu quả khi thay khớp bằng kỹ thuật thường quy. Đây là bước tiến quan trọng, lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế.