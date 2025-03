Bên trong trung tâm chỉ huy 600 'mắt thần' phát hiện vi phạm giao thông ở Hà Nội

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, cán bộ Đội điều khiển tín hiệu đèn - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế vi phạm và tai nạn. Đồng thời, tăng cường công nghệ còn giúp quá trình xử lý minh bạch, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.