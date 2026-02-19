Bên trong trại nuôi ngựa… cứu người

Trại chăn nuôi Suối Dầu ở Khánh Hòa đang nuôi gần 400 con ngựa phục vụ cho việc nghiên cứu, tinh chế ra huyết thanh kháng bệnh uốn ván, bệnh dại, nọc rắn.
Trại chăn nuôi Suối Dầu được nhà Bác học người Pháp A.Yersin thành lập năm 1896 với diện tích ban đầu là 500 ha. Hiện nay, trại thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) thuộc Bộ Y tế quản lý sử dụng khoảng 115 ha tại xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Trại là cơ sở hậu cần quan trọng của Viện, cung cấp nguyên liệu đầu và động vật thí nghiệm cho việc sản xuất, nghiên cứu và kiểm định vắc xin và các sinh phẩm y tế. Năm 1999, IVAC thành công sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang đất và rắn lục tre đầu tiên ở Việt Nam. Đến nay, các sản phẩm huyết thanh của IVAC đã đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng đến thị trường khu vực, góp phần cứu sống hàng chục ngàn người bị rắn độc cắn.
