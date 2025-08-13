Bên trong nhà máy Coca-Cola đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold tại Việt Nam

Nhà máy Coca-Cola tại Tây Ninh là cơ sở sản xuất nước giải khát hiện đại bậc nhất Việt Nam. Nơi đây được định hình trở thành giao điểm của công nghệ, chuyển đổi số và mô hình phát triển bền vững.
Trong khu vực sản xuất, 5 dây chuyền chiết rót hoạt động liên tục với công suất đến 1 tỷ lít đồ uống/năm. Nhà máy tích hợp công nghệ mô phỏng kho hàng (digital twin), hệ thống thông tin sản xuất thời gian thực (MIS) và giám sát an toàn bằng AI (Intenseye), nhằm tối ưu năng suất và kiểm soát chất lượng.
Nước sau sử dụng được thu hồi, xử lý và tái sử dụng đến 89%. Ngoài ra, bao phủ trên mái nhà là hệ thống điện mặt trời với công suất 6 MW, đủ để cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định cho hoạt động vận hành chính.
Bảo tàng Coca-Cola là không gian văn hóa tích hợp ngay trong khuôn viên nhà máy. Cổng chào nổi bật với thiết kế die-cut hình chai Coca-Cola RGB, là điểm bắt đầu hành trình khám phá.
Các thương hiệu trực thuộc Coca-Cola như Sprite, Fanta, Dasani, Fuze Tea... được trưng bày trong không gian đặc trưng, phản ánh rõ nét bản sắc riêng trong hệ sinh thái đồ uống của hãng.
Những cột mốc nổi bật từ đầu thế kỷ XX được trưng bày theo dòng thời gian. Người xem có thể cảm nhận quá trình đổi mới không ngừng và hành trình vươn tầm toàn cầu của Coca-Cola.
Tiếp nối hành trình 31 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, nhà máy tại Tây Ninh là bước phát triển đi liền cam kết dài hạn, viết tiếp chương mới của Coca-Cola tại Việt Nam.
