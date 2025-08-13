Bên trong nhà máy Coca-Cola đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold tại Việt Nam

Nước sau sử dụng được thu hồi, xử lý và tái sử dụng đến 89%. Ngoài ra, bao phủ trên mái nhà là hệ thống điện mặt trời với công suất 6 MW, đủ để cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định cho hoạt động vận hành chính.