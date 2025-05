Beluga - Hè xanh mát, nước trong lành: Cùng Tân A Đại Thành bảo vệ nguồn nước

(VTC News) -

Mùa hè đến không chỉ mang theo cái nắng chói chang mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng vọt, trong khi chất lượng nguồn nước lại ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đón đầu xu hướng sống xanh và an toàn, Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt combo siêu hời “Beluga - Hè xanh mát, nước trong lành”, mang đến giải pháp nước sinh hoạt toàn diện cho mỗi gia đình.

Mỗi khi hè đến, điều khiến các gia đình trăn trở không chỉ là nhiệt độ tăng cao, mà còn là bài toán đảm bảo nguồn nước an toàn, ổn định trong điều kiện sử dụng gấp đôi thường nhật. Nước không đảm bảo an toàn không chỉ gây ảnh hưởng đến làn da, sức khỏe đường tiêu hóa mà còn khiến các thiết bị gia dụng nhanh xuống cấp, chi phí sửa chữa tăng cao. Thấu hiểu nhu cầu đó, Tân Á Đại Thành - Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước tại Việt Nam ra mắt combo ưu đãi đặc biệt dành riêng cho mùa hè này.

Combo “Beluga - Hè xanh mát, nước trong lành”

Mua trọn bộ sản phẩm của Tân Á Đại Thành bao gồm:

- 01 Lọc đầu nguồn Beluga

- 01 Bồn inox 1000L

- 01 Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời

Tặng ngay: 01 Bình nước nóng Rossi chính hãng

Thời gian áp dụng: từ nay đến hết 31/5/2025 tại tất cả các điểm bán hàng Tân Á Đại Thành trên toàn quốc.

Đây là cơ hội lý tưởng để các gia đình đầu tư một lần hưởng trọn tiện nghi lâu dài, an tâm về nguồn nước và tiết kiệm điện năng trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Combo siêu hời “Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành”.

Beluga - tấm lá chắn thầm lặng cho sức khỏe gia đình

Là “người gác cổng” của toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt, lọc đầu nguồn Beluga đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ nguồn nước đầu vào khỏi các tạp chất nguy hại như cặn bẩn, phèn, rỉ sét và kim loại nặng. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sử dụng màng Polypropylene (PP) và công nghệ lọc đa lớp Laminated Multilayer với kích thước lỗ lọc 1,8 micron, hiệu quả loại bỏ cặn bẩn, vi khuẩn và tạp chất.

Lõi than hoạt tính nhập khẩu Hàn Quốc có chỉ số Iod 1200 mg/g giúp khử mùi, khử màu và loại bỏ clo tự do giúp bảo vệ hiệu quả sức khỏe và các thiết bị trong gia đình. Ngoài ra, hệ thống an toàn kép với van tránh và van xả áp bảo vệ hệ thống khi áp suất vượt 6 bar, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Lọc đầu nguồn Beluga không chỉ là một thiết bị lọc nước, mà là giải pháp chủ động cho sức khỏe và chất lượng sống dài lâu, nổi bật với các ưu thế:

- Không dùng điện, không tạo nước thải, tiết kiệm chi phí vận hành, thân thiện với môi trường.

- Lắp đặt ngoài trời linh hoạt, hoạt động bền bỉ quanh năm.

- Bảo vệ toàn bộ thiết bị sử dụng nước trong gia đình, từ bình nước nóng, máy giặt đến sen vòi, giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất vận hành.

Lọc đầu nguồn Beluga sử dụng công nghệ lọc đa lớp Laminated Multilayer, loại bỏ hiệu quả cặn bẩn, vi khuẩn và các tạp chất.

Combo mùa hè - hệ sinh thái nước sạch khép kín

Không dừng lại ở lọc đầu nguồn Beluga, combo ưu đãi lần này còn tích hợp các thiết bị thiết yếu, tạo nên một hệ sinh thái nước sạch - tiện nghi - tiết kiệm:

- Bồn inox 1000L: Lưu trữ nguồn nước an toàn, ổn định cho sinh hoạt hàng ngày.

- Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời: Làm nóng nước bằng nguồn năng lượng tự nhiên từ mặt trời, tiết kiệm 100% điện năng.

- Bình nước nóng Rossi - quà tặng kèm có giá trị: Thiết kế hiện đại, làm nóng nhanh, an toàn, hiện đang giữ thị phần tiêu thụ số 1 Việt Nam.

Tân Á Đại Thành - chuyên gia ngành nước, phụng sự tận tâm

Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Tân Á Đại Thành đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước và năng lượng sạch tại Việt Nam.

Từ các sản phẩm đơn lẻ đến hệ sinh thái sản phẩm khép kín cho ngôi nhà và các công trình, từ công nghệ tiên tiến hàng đầu đến dịch vụ tận tâm, Tân Á Đại Thành không ngừng khẳng định vị thế của một chuyên gia hàng đầu ngành nước và là đối tác đồng hành đáng tin cậy trong hành trình nâng tầm chất lượng sống cho hàng triệu gia đình Việt.

Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam - một trong những nhà máy xây dựng theo mô hình Smart Factory, sản xuất các sản phẩm của Tập đoàn.

Combo siêu hời “Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành” có hạn, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu giải pháp nước sạch toàn diện cho mùa hè an lành.