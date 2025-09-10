Bé trai 7 tuổi vặn tay ga xe máy, tử vong thương tâm

(VTC News) -

Chiều 10/9, ông Nguyễn Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu nhỏ tử vong.

Khoảng 12h40 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thính (50 tuổi, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai) lái xe máy mang biển kiểm soát 17N1-07.xx chở cháu trai N.Q.H. (7 tuổi) đi mua hoa quả tại khu vực chợ Du lịch Lào Cai.

Khi dừng lại mua đồ, xe không nổ máy, ông Thính xuống xe để kiểm tra và dùng chân đạp khởi động lại. Lúc này, cháu H. bất ngờ trèo lên yên xe, vô tình vặn mạnh tay ga. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, ông Thính cố gắng giữ lại nhưng bất thành.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Đ.X.)

Chiếc xe lao hàng chục mét, đến trước cửa số nhà 28 đường Ngô Văn Sở thì đâm vào vỉa hè, khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng sau cú tông mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lào Cai và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân.

Chính quyền địa phương cũng cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.