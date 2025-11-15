Bé trai 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy rơi xuống đường thở khi làm răng

(VTC News) -

Trước đó, bệnh nhi N.Q.T.Đ.(3 tuổi, trú Cửa Việt, Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho sặc. Qua thăm khám và chụp phim, các bác sĩ xác định bé bị sặc kim chọc tủy dài khoảng 22mm, vị trí mắc tại góc carina - nơi chia đôi khí quản. Đây được đánh giá là ca cấp cứu nguy hiểm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đang thực hiện nội soi lấy dị vật là kim chọc tủy khỏi đường thở của bệnh nhi 3 tuổi.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị kích hoạt hội chẩn liên khoa và quyết định tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Dị vật được phát hiện với một đầu nhọn cắm vào đoạn dưới khí quản, đầu còn lại nằm trong phế quản gốc trái.

Sau khoảng 15 phút xử trí, các bác sĩ lấy thành công dị vật. Bệnh nhi cải thiện ngay triệu chứng, được theo dõi 48 giờ và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo gia đình, bệnh nhi Đ. đang được làm răng thì kim chọc tủy rơi vào đường thở. Đây là tình huống hy hữu nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến xẹp phổi, viêm phổi, tràn khí màng phổi hoặc tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị khuyến cáo phụ huynh không để trẻ ngậm vật sắc nhọn, hạn chế các loại hạt cứng, luôn quan sát trẻ khi ăn uống, vui chơi và đưa ngay đến bệnh viện khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ hóc dị vật như ho sặc, thở rít, tím tái.

Đầu năm 2025, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cũng từng thực hiện phẫu thuật để cứu sống nam bệnh nhân Lê Văn V. (26 tuổi, trú TP Huế) bị hóc xương lợn trong lúc ăn cháo dẫn đến đau dữ dội vùng cổ họng, khó thở và mất khả năng ăn uống. Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp cấp cứu phức tạp, yêu cầu sự can thiệp nhanh chóng, chính xác, thành thạo.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân Lê Tất V bị hóc xương lợn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân không đến bệnh viện điều trị dẫn đến đau dữ dội vùng cổ họng, khó thở nhẹ, không thể ăn uống và sưng đau rất nhiều ở vùng cổ trái.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính vùng cổ, nội soi mềm thực quản, các bác sĩ phát hiện một dị vật là mẫu xương lớn, nằm ở thực quản đoạn ngực có khả năng gây thủng thực quản, tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan xung quanh.

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến phòng mổ thực hiện nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật dưới gây mê. Sau một giờ phẫu thuật, đội ngũ y bác sĩ khéo léo lấy bỏ dị vật mà không làm tổn hại thêm đến thực quản.

Dị vật được xác định là mẩu xương lợn, có mấu nhọn, kích thước 30 x 41mm, nằm ở thực quản đoạn ngực, cách cung răng trên 20cm.