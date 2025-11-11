Bé trai 12 tuổi bỏng nặng khi đốt cồn làm thí nghiệm tại nhà

(VTC News) -

Tai nạn xảy ra khi bé trai 12 tuổi ở Hà Nội chơi một mình trong phòng tắm và tự thực hiện thí nghiệm với cồn. Gia đình không hay biết cho đến khi nghe tiếng kêu cứu và phát hiện lửa bốc lên từ người bé trai. Người thân lập tức dập lửa rồi đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt do cồn độ II–III, chiếm khoảng 19% diện tích cơ thể, chủ yếu ở vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.

ThS.BSCKII Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Ngay khi nhập viện, trẻ được xử trí theo phác đồ điều trị chuyên sâu, gồm an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng và băng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau, hạn chế tổn thương sâu thêm. Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ bác sĩ còn hỗ trợ ổn định tâm lý, hướng dẫn dinh dưỡng và tư vấn để trẻ phục hồi tốt hơn”.

Nhờ được đưa đến viện kịp thời và xử trí đúng cách, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.

Trẻ được các y bác sĩ chăm sóc vết thương hàng ngày tại khoa chỉnh hình.

Theo bác sĩ Sáng, bỏng do cồn cháy là một trong những loại bỏng nhiệt thường gặp trong sinh hoạt, đặc biệt ở trẻ nhỏ có tính tò mò, thích thử nghiệm với các chất dễ cháy. “Hầu hết các vụ việc xảy ra khi không có người lớn giám sát”, ông nói.

Cũng như các loại bỏng khác, bỏng cồn được chia làm ba mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Ở bất kỳ mức độ nào, việc sơ cứu đúng cách và kịp thời đều rất quan trọng, giúp giảm tổn thương và ngăn biến chứng.

Theo các chuyên gia, phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để tránh tai nạn đáng tiếc. Cồn và các chất dễ cháy nên được bảo quản xa tầm tay trẻ, không sử dụng trong không gian kín hoặc gần nguồn lửa. Cha mẹ cũng cần trang bị kiến thức sơ cứu và hướng dẫn con nhận biết nguy hiểm, chủ động phòng tránh trong sinh hoạt hàng ngày.