Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ, mẹ tiền sản giật

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật lấy thai chủ động thành công cho sản phụ sinh năm 1995. Trước khi sinh, chị nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, được chẩn đoán tiền sản giật – biến chứng thai kỳ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng mẹ và bé.

Đáng lo hơn, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi có tới 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ, mức độ hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ giảm lưu lượng máu nuôi thai, gây suy dinh dưỡng, thậm chí mất tim thai đột ngột.

Ca mổ do ThS.BSCKII Nguyễn Thu Thủy – Khoa Sản Tự nguyện, trực tiếp thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thao tác hết sức thận trọng, tháo gỡ từng vòng dây rốn để tránh chèn ép hoặc tổn thương thai nhi.

Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ. (Ảnh: BVCC)

Khoảnh khắc bé gái nặng 3,15 kg cất tiếng khóc chào đời, cả ê-kíp y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Sức khỏe sản phụ nhanh chóng ổn định sau mổ, được theo dõi chặt chẽ để kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa biến chứng tiền sản giật.

Theo các bác sĩ, dây rốn quấn cổ không hiếm, nhưng số vòng càng nhiều, nguy cơ càng lớn. Trường hợp trên đặc biệt nguy hiểm vì kết hợp tiền sản giật ở mẹ và nhiều vòng dây rốn ở thai nhi. Phát hiện sớm và mổ chủ động giúp tránh suy thai cấp, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Tiền sản giật là biến chứng nguy hiểm của thai kỳ, thường xuất hiện sau tuần thứ 20, liên quan đến tăng huyết áp.

Tiền sản giật có thể gây nhiều biến chứng nặng như phù phổi, suy hô hấp cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tổn thương thận, võng mạc hoặc hội chứng HELLP (thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu). Dấu hiệu đặc trưng là lượng protein cao trong nước tiểu hoặc các tổn thương gan, thận.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai tuân thủ lịch khám định kỳ, siêu âm tại cơ sở sản khoa uy tín để theo dõi sát tình trạng thai nhi, từ đó can thiệp kịp thời trong các tình huống nguy cơ cao như trường hợp hi hữu vừa nêu.