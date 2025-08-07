  • Zalo

Bé gái 7 tuổi tử vong dưới hồ bơi ở Đồng Nai

Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ việc một bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước tại hồ bơi tư nhân trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/8, người thân đưa cháu H. đến tắm tại một hồ bơi tư nhân thuộc thôn Đức Phong, xã Bù Đăng.

Hồ bơi nơi bé gái bị đuối nước.

Sau đó, người này có việc bận nên về trước và nhờ nhân viên hồ bơi trông coi bé.

Đến trưa cùng ngày, khi người này quay lại đón cháu H. thì không thấy bé đâu nên đã hô hoán tìm kiếm. Sau đó, cháu H. được phát hiện đuối nước chìm dưới đáy hồ bơi. Mặc dù được mọi người sơ cứu ngay tại chỗ nhưng cháu đã tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chi phí cho gia đình đưa bé về quê Thanh Hóa an táng.

Thiên Lý(VOV-TP.HCM)

