Bé gái 12 tuổi tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 cái vì đi học muộn

(VTC News) -

Sự việc xảy ra ngày 8/11, nạn nhân là bé Kajal Gond, học sinh lớp 6 tại một trường học ở khu vực Vasai, bang Maharashtra, Ấn Độ. Kajal Gond bị giáo viên yêu cầu thực hiện 100 lần gập bụng vì đến lớp muộn và phải thực hiện hình phạt trong khi vẫn đeo cặp sách. Một số học sinh khác đi học muộn cũng bị hình phạt như vậy.

Theo gia đình, việc mang vật nặng trên lưng khi gập bụng đã khiến cô bé bị đau dữ dội ngay tại trường. Sau khi trở về nhà, tình trạng của Kajal trở nên tồi tệ hơn. Cô bé đau lưng dữ dội, khóc liên tục và nói rằng không thể cử động lưng.

Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện tại Nalasopara, trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện JJ ở Mumbai do tình trạng chuyển biến xấu. Dù được điều trị, Kajal đã tử vong tại đây. Gia đình khẳng định chính hình phạt thể xác đã trực tiếp khiến sức khỏe của em suy sụp.

Bé gái 12 tuổi người Ấn Độ tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 cái vì đi học muộn.

“Con bé khóc lóc đau đớn và liên tục nói rằng không thể di chuyển lưng được. Không đứa trẻ nào phải bị đối xử như vậy chỉ vì đi học muộn", cha của nạn nhân, ông Sunil Gond, chia sẻ.

Cái chết của Kajal làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều phụ huynh và cư dân địa phương tập trung yêu cầu xử lý giáo viên và ban giám hiệu. Nhà hoạt động xã hội Meena Patil tuyên bố: “Đây không phải là kỷ luật, mà là sự tàn ác. Chúng tôi cho con em mình đến trường để học, chứ không phải để chịu đựng".

Trước sức ép dư luận, đảng chính trị khu vực Maharashtra Navnirman Sena (MNS) đưa ra cảnh báo, trường học sẽ tiếp tục bị đình chỉ hoạt động cho đến khi các cáo buộc hình sự được khởi tố. “Công lý phải được thực thi, và những kẻ chịu trách nhiệm phải đối mặt với pháp luật", người phát ngôn của MNS, Rajesh Kadam, nói.

Nhiều tổ chức ủng hộ giáo dục và quyền trẻ em kêu gọi thắt chặt hơn việc thực thi các luật bảo vệ trẻ em, đồng thời tăng cường đào tạo giáo viên nhằm ngăn chặn các hình phạt gây nguy hiểm.

Một số học sinh khác đi học muộn cũng bị hình phạt như vậy.

Tại Indonesia cũng từng xảy ra trường hợp học sinh thiệt mạng do hình phạt thể xác quá mức trong trường học. Năm 2024, cảnh sát tỉnh North Sumatra điều tra cái chết của học sinh Rindu 14 tuổi sau khi em bị cô giáo phạt squat 100 lần vì không thuộc bài.

Theo gia đình, hình phạt được áp dụng vào tháng 9 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cậu bé. Khi trở về nhà, cậu bé bắt đầu sốt cao, đau nhức hai chân và liên tục cầu xin mẹ hãy tố cáo giáo viên để cô không làm như vậy nữa.

Tình trạng của Rindu ngày càng xấu đi. Em được điều trị tại một phòng khám gần nhà, sau đó phải chuyển đến Bệnh viện Sembiring ở thị trấn Deli Tua, cách nhà 13,5km. Dù được các bác sỹ tích cực cứu chữa, Rindu qua đời sáng 26/9/2024.

Hai vụ việc liên tiếp ở Ấn Độ và Indonesia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng hình phạt thể chất trong trường học, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ trẻ em và cải thiện môi trường giáo dục an toàn hơn trong khu vực.