Bầu cử Mỹ 2024: Đảng Cộng hòa giành lại đa số Thượng viện

(VTC News) -

Chiến thắng này sẽ sự nhẹ nhõm đối với các thượng nghị sĩ Cộng hòa sau hai chu kỳ bầu cử đáng thất vọng. Họ để thua hai cuộc bầu cử vòng hai ở Georgia để mất đa số vào năm 2020 và không giành lại được đa số vào năm 2022 mặc dù có những lợi thế ban đầu.

Theo The Hill, tính đến đêm Ngày bầu cử 5/11, đảng Cộng hòa "lật" được hai ghế do đảng Dân chủ nắm giữ: Ứng viên Bernie Morenođánh bại Thượng nghị sĩ Sherrod Brown ở Ohio và ứng viên Jim Justice giành được ghế ở Tây Virginia do Thượng nghị sĩ sắp nghỉ hưu Joe Manchin nắm giữ.

Cựu Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: ABC News)

Trước đó, việc đảng Cộng hòa giành lại đa số thượng viện trong kỳ bầu cử lần này cũng đã được đoán trước. Vì đảng Dân chủ phải bảo vệ 23 ghế - bao gồm bốn ghế được đánh giá là "có thể thay đổi" và một ghế được đánh giá là "ủng hộ đảng Cộng hòa"; trong khi đảng Cộng hòa chỉ phải lo lắng về 11 ghế, tất cả đều ở các tiểu bang ủng hộ ông Trump vào năm 2016 và 2020.

Hiện người chiến thắng trong cuộc đua thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Arizona, Nevada, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin vẫn chưa được gọi tên.

Các ứng cử viên của đảng Cộng hòa cũng được hỗ trợ nhờ đánh giá cử tri về nền kinh tế và lạm phát trong bốn năm tại nhiệm của đảng Dân chủ.

Ngoài ra, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang chạy đua để kế nhiệm Thượng nghị sĩ Mitch McConnell làm lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với ông Trump để đưa chương trình nghị sự của ông thông qua quốc hội.

Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện Dân chủ huy động được 241 triệu USD, theo các báo cáo công khai được nộp đến ngày 5/11. Họ duy trì được lợi thế gây quỹ lớn so với những người thách đấu đảng Cộng hòa.

Các ứng cử viên Dân chủ dẫn đầu về số tiền gây quỹ so với các đối thủ của họ trong 11 cuộc đua vào Thượng viện cạnh tranh nhất. Trong 8 cuộc đua, đảng Dân chủ gây quỹ được nhiều hơn gấp đôi so với đảng Cộng hòa và trong 3 cuộc đua, họ gây quỹ được gấp 3 lần, theo The Washington Post.