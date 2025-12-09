Bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 người tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Trong đó có Nguyễn Thu Nga, sinh năm 1990 trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan