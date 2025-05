Bắt thêm 32 người và 2 cán bộ hải quan trong vụ buôn lậu dầu

(VTC News) -

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu do Lê Tấn Hòa (SN 1976, ngụ Quận 7, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện, cơ quan công an đã khởi tố thêm 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, Công an TP.HCM đã bắt thêm 34 bị can, trong đó có 30 người thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ hải quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 53 bị can, gồm: 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng thuộc các công ty đại lý cung ứng dầu, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 6 cán bộ hải quan.

Các bị can liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu do Lê Tấn Hòa cầm đầu. (Ảnh: Công can cung cấp)

Theo thông tin điều tra, từ tháng 3/2022, Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập tái xuất. Thực tế, công ty này thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè để giao cho tàu quốc tế neo đậu tại sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), cảng Lotus...

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, Hòa chỉ đạo nhân viên thương lượng với các thuyền trưởng tàu nước ngoài, mua lại một phần lô dầu rồi bơm vào khoang bí mật trên sà lan, đưa về kho nội địa tại TP.HCM tiêu thụ nhằm thu lợi trái phép.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này còn chi tiền hối lộ cho nhiều cán bộ hải quan nhằm "làm ngơ" trong khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ", khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 người.

Trong đó có 11 người thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng thuộc các công ty cung ứng dầu tái xuất, 1 người tiêu thụ dầu lậu và 4 cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).

Cơ quan chức năng xác định Công ty Saigon Transco đã buôn lậu hàng triệu lít dầu FO, DO tại các khu vực cảng thuộc TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai… gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.