Bắt thanh niên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 6/8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Phạm Tiến Đạt (30 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thông tin ban đầu, tháng 3/2024, Công an quận Hải Châu phát hiện một nhóm người ngoại tỉnh thường đến địa bàn TP Đà Nẵng, tiếp xúc với các đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên lập án điều tra.

Sau thời gian xác minh, cơ quan công an xác định nhóm nghi can này nhận ma túy trực tiếp từ bên Lào, đưa về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó thuê người vận chuyển vào địa bàn TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Phạm Tiến Đạt bị bắt giữ.

Đến ngày 6/6, tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Trần Kim Hoàn (52 tuổi, trú Đô Lương, Nghệ An) đang tàng trữ 1kg ma túy ketamine, 2.110 viên thuốc lắc cùng một số tang vật liên quan.

Hoàn khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng và được trả tiền công là 20 triệu đồng. Trần Kim Hoàn có 2 tiền án về tội “Đánh bạc” và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bắt giữ Hoàn, Công an quận Hải Châu tiếu tục điều tra, xác minh thì xác định Phạm Tiến Đạt (30 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) là nghi can tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Phạm Tiến Đạt có tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”, nhiều lần bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Đạt vẫn tiếp tục nhiều lần qua Lào tìm mua ma túy, vận chuyển qua đường tiểu ngạch đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Cơ quan công an thu giữ tang vật.

Đầu tháng 8, Công an quận Hải Châu xác định Đạt vừa nhận ma túy từ Lào về nên tổ chức lực lượng mật phục, bắt giữ.

Đến tối 5/8, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận bắt quả tang Đạt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ khoảng 1kg ketamine, gần 100 viên thuốc lắc cùng một số tang tài vật khác.

Tính đến nay, Cơ quan Công an quận Hải Châu thu giữ tổng cộng khoảng 2kg Ketamine và 2.200 viên thuốc lắc của đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.