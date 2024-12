Bắt tay với chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam, VPBank có thêm gần 3.000 'chi nhánh'

(VTC News) -

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng kết hợp với chuỗi bán lẻ lớn nhất để biến gần 3.000 điểm bán lẻ thành những “phòng giao dịch” kiểu mới. Đây là kết quả của mô hình đại lý thanh toán của VPBank và Thế Giới Di Động, nơi VPBank cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, còn Thế Giới Di Động đóng vai trò là đại lý kết nối trực tiếp với người dùng.

Ngay sau buổi lễ ký kết, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, mô hình này lập tức được triển khai đồng loạt tại toàn bộ 3.000 cửa hàng, cam kết mang đến trải nghiệm liền mạch và tối ưu nhất cho người tiêu dùng.

Khác với các phòng giao dịch ngân hàng truyền thống, mô hình này mang đến sự linh hoạt về thời gian lẫn địa điểm giao dịch, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch tài chính ngay tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh phủ khắp cả nước. Nhờ mạng lưới hàng ngàn chi nhánh với thời gian mở cửa đến 22h, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ mà không bị ràng buộc bởi giờ làm việc hành chính.

Từ nạp, rút, chuyển tiền cho tất cả ngân hàng, mở tài khoản VPBank NEO, vay vốn, đăng ký thẻ tín dụng online đến đầu tư, tất cả đều có thể được thực hiện nhanh chóng – chưa đến 3 phút cho một giao dịch rút tiền. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại các cửa hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang đến trải nghiệm tiện ích, liền mạch như một ngân hàng thực thụ.

Với quy trình nhanh chóng, đơn giản, chỉ cần căn cước công dân, khách hàng Thế Giới Di Động có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thanh toán mà không mất nhiều thời gian chờ đợi như trước.

Các giao dịch đều được đảm bảo thông suốt và an toàn tuyệt đối nhờ công nghệ bảo mật đạt tiêu chuẩn PCI DSS cấp độ 1 – mức cao nhất trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, do SmartPay vận hành. Hệ thống này không chỉ đảm bảo xử lý nhanh chóng mà còn bảo vệ toàn diện dữ liệu cá nhân và thông tin giao dịch của khách hàng, mang đến sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngoài dịch vụ tài chính ngân hàng, hệ thống Thế Giới Di Động hiện nay còn tích hợp thêm nhiều tiện ích khác, biến nơi đây trở thành điểm giao dịch đa năng, đem lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng. Người tiêu dùng còn có thể thanh toán hóa đơn điện nước, mua bảo hiểm xe máy, hay đăng ký hạn mức vay lên đến 30 triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng số Cake by VPBank với tốc độ giải ngân nhanh chóng và lãi suất ưu đãi.

Trong giai đoạn đầu triển khai, VPBank và Thế Giới Di Động dành tặng khách hàng ưu đãi hấp dẫn: miễn phí hoàn toàn giao dịch nạp, rút và chuyển tiền từ nay đến hết ngày 5/1, giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ một cách trọn vẹn. Chưa hết, tất cả khách hàng mở tài khoản VPBank NEO và thực hiện giao dịch thanh toán từ ngày 1/8/2024 - 30/4/2025 đều sẽ được tặng E-voucher hoàn tiền đến 50%, còn khách hàng gửi tiết kiệm online lần đầu được ưu đãi cộng ngay 0,2% lãi suất.

Bên cạnh đó, khách hàng mở thẻ tín dụng tại hệ thống Thế Giới Di Động sẽ được hoàn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ nếu đạt tổng chi tiêu từ 2.000.000 đồng trong 30 ngày đầu sau khi kích hoạt thẻ. Đây là cơ hội lý tưởng để tối ưu chi phí khi trải nghiệm các tiện ích thẻ. Ưu đãi được áp dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Hợp tác khẳng định cam kết của Thế Giới Di Động và VPBank trong việc mang đến trải nghiệm tài chính ngày càng trọn vẹn và tiện lợi hơn cho khách hàng

Lần đổi mới này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Thế Giới Di Động trong việc thiết lập những tiêu chuẩn mới cho ngành bán lẻ. Với tầm nhìn chiến lược, hệ thống không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bán lẻ, mà còn không ngừng mở rộng sang cung cấp các dịch vụ thuận tiện nhất cho khách hàng, đem lại nhiều giá trị nhất cho người tiêu dùng.