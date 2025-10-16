Bắt ‘siêu lừa’ vờ đặt mua điều hòa lắp cho trường học để chiếm đoạt

(VTC News) -

Ngày 16/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hải (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Hải là người gọi điện đến Cửa hàng điện máy Nhật Minh ở phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên đặt mua điều hòa. Cụ thể, Hải giả là người đang thi công lắp đặt điều hòa tại một trường học nên cần đặt mua bộ điều hòa nhãn hiệu TCL Inverter 24.000 BTU trị giá 10,5 triệu đồng.

Bị can Hoàng Minh Hải (áo tím) cùng tang vật trong vụ án. (Ảnh: Bùi Thành)

Khi nhân viên cửa hàng mang điều hòa đến giao tại địa điểm thuộc khu vực phường Trần Hưng Đạo thì Hải yêu cầu nhân viên cửa hàng cứ để lại máy điều hoà và về trước, bản thân Hải vờ đi nhận tiền thanh toán của trường rồi sẽ đến cửa hàng thanh toán sau.

Thấy nhân viên của cửa hàng tin tưởng rời đi, Hải quay trở lại chiếm đoạt chiếc điều hòa rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cũng làm rõ được thủ đoạn của Hải khi gây án là sử dụng sim rác, đi xe máy mang biển số giả và đưa thông tin người mua không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hải liền mang về quê nhà ở Ninh Bình cất giấu rồi rao bán trên mạng xã hội.

Bộ điều hòa chiếm đoạt được của Cửa hàng điện máy Nhật Minh, Hải bán được với giá hơn 11 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Qua khám xét nơi ở, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều bộ điều hòa khác nhau.

Hải khai nhận những bộ điều hòa này là tang vật trong các vụ lừa đảo khác mà hắn đã thực hiện, sau đó mang đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên...