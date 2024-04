Bắt quả tang nhóm thanh niên thuê biệt thự 'chơi' ma túy ở Phú Yên

(VTC News) -

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ 5 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: L.M.T (SN 1980), L.H.D (SN 1986), N.H.N.Q (SN 2005), N.T.N.K (SN 2001, cùng ngụ TP Tuy Hòa) và N.T.N.T (SN 2006, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Công an ập vào căn biệt thự phát hiện nhóm nam nữ đang say sưa bay lắc (Ảnh: CACC)

Theo đó, lúc 4h ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phát hiện nhóm 9 nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự thuộc khu nghỉ dưỡng trên đường Lê Duẩn (phường 9, TP Tuy Hòa).

Ngoài 5 người bị tạm giữ trên, nhóm "bay lắc" tại căn biệt thự còn có N.T.H (SN 1985), N.T.T.K (SN 2005, cùng ngụ TP Tuy Hòa), T.T.T.L (SN 1997, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và N.H.S (SN 2004, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Nhóm 9 người bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: CACC)

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ 9 viên nén và 7 mảnh viên nén màu vàng (nghi là thuốc lắc), 2 túi đựng tinh thể màu trắng và 3 mảnh tinh thể màu trắng (nghi là ma túy khay) và một số dụng cụ liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an TP Tuy Hoà đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam 4 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Nguyễn Thái Huy (SN 2002, trú phường 5, TP Tuy Hòa); Nguyễn Đông Dương (SN 2006, trú xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân); Võ Thanh Diễm Linh (SN 2006, trú phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) và Bùi Tuấn Kiệt (SN 2005, trú xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu, lúc 9h30 sáng 4/3, Công an TP Tuy Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà 9/5 Nguyễn Huệ (phường 5, TP Tuy Hòa), bắt quả tang Huy, Dương, Linh, Kiệt đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ được một số dụng cụ, đồ vật các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.