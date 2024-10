Bắt 'nữ quái' đất Mỏ lừa đảo 40 tỷ đồng với chiêu trò đáo hạn ngân hàng

(VTC News) -

Chiều 4/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Bùi Thị Nhan (SN 1990, ngụ phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Thị Nhan tại Cơ quan Công an.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của một số người dân tố giác Bùi Thị Nhan lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn vay.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, từ 4/2023 - 9/2024, Bùi Thị Nhan dùng thủ đoạn đưa thông tin huy động vốn vay tiền để đáo hạn ngân hàng đã chiếm đoạt của nhiều người, với tổng khoảng 40 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị trường hợp nào bị Bùi Thị Nhan lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trực tiếp đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Hoàng Long (SĐT: 0917.751.991) để giải quyết theo quy định.