Bắt 'nữ quái' cầm đầu đường dây lô đề hơn 20 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực lân cận.

7 đối tượng bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: C.A)

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề với phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội để giao dịch, liên lạc, nhận phơi đề hằng ngày.

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên kết nhiều địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và cơ quan công an các xã, phường liên quan huy động 9 tổ công tác, đồng loạt ra quân, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, gồm: Nguyễn Thị Định (SN 1964, trú phường Hội An), La Thảo Uyên (SN 1985, trú phường Hội An), Huỳnh Thị Phương (SN 1985, trú phường Hội An Tây), Võ Thị Xuân Lệ (SN 1968, trú phường Hội An), Đỗ Thị Huệ (SN 1961, trú phường Hội An Đông), Nguyễn Thành Điệp (SN 1994, trú xã Nông Sơn), Nguyễn Thanh Việt (SN 2003, trú xã Nông Sơn), Lê Văn Vầy (SN 1987, trú xã Nông Sơn) và Nguyễn Anh Tùng (SN 1991, trú xã Nông Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 11 điện thoại di động, số tiền hơn 77 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là các đối tượng cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ khoảng đầu tháng 10/2025.

Hằng ngày, các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận, chuyển phơi đề cho khoảng trên 30 con bạc tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng ngày 2/2/2026, tổng số tiền những người này sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch của đường dây từ khi hoạt động đến nay lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm Nguyễn Thị Định, La Thảo Uyên, Võ Thị Xuân Lệ, Huỳnh Thị Phương, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thành Điệp và Nguyễn Thanh Việt để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đối với Nguyễn Anh Tùng và Lê Văn Vầy, do số tiền đánh bạc trong ngày dưới 5 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.