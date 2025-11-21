Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

(VTC News) -

Ngày 21/11, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị đã chủ trì, phối hợp Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, Công an phường Trường Vinh cùng Công an các xã Quỳ Châu, Tân Kỳ, Nga My bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Danh tính nhóm đối tượng gồm: Trương Hoàng Hiệp (SN 2007, xã Hồng Sơn, Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Lương Tuấn Thảo (SN 2007, xã Yên Hòa, Nghệ An) có 1 tiền án; Nguyễn Phan Trung Nhân (SN 2007, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh); Hồ Quang Hoàn (SN 2008, xã Quỳnh Anh, Nghệ An); Phạm Quốc Toàn (SN 2006, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An); Lê Đình Công (SN 2006, xã Xuân Lâm, Nghệ An); Dương Văn Đào (SN 1994, phường Vinh Lộc, Nghệ An).

Tang vật vụ án

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện 13 vụ trộm xe máy, tổng trị giá hơn 230 triệu đồng. Đáng chú ý, chúng hoạt động manh động, liều lĩnh, đột nhập cả nhà dân, quán internet, chung cư… và chỉ mất khoảng 5 giây để bẻ khóa, nổ máy rồi tẩu thoát.

Tang vật thu giữ tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng gồm 12 xe máy, 4 biển số xe, 8 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng. Chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, làm rõ, triệt phá ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh, thực hiện nhiều vụ trộm xe máy SH trong thời gian ngắn.

Công an tỉnh khởi tố 4 đối tượng, gồm: Đỗ Văn Thanh (SN 1993, trú thôn Chôi, xã Sóc Sơn); Nguyễn Công Yên (SN 1994), Nguyễn Tiến Thanh (SN 1996) và Đào Văn Nguyên (SN 1984), cùng trú xã Đa Phúc (Hà Nội).

Theo điều tra, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện 7 vụ trộm xe SH tại huyện Hiệp Hòa và thị xã Việt Yên (trước sắp xếp đơn vị hành chính). Đặc biệt, chỉ trong đêm 7/5, chúng gây ra 4 vụ, gây hoang mang trong dư luận.

Nhóm này thường mặc đồ chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm để che giấu đặc điểm nhận dạng. Trước khi ra tay, các đối tượng theo dõi kỹ thói quen sinh hoạt, di chuyển của người điều khiển xe SH.

Thời điểm gây án thường từ 18 đến 22h hằng ngày, đây là khung giờ công nhân tan ca, đường phố đông đúc, dễ trà trộn và tẩu thoát.