Bắt người đàn ông đốt xe, đâm trọng thương cảnh sát ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(VTC News) -

Chiều 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu xác nhận, đơn vị đã khống chế, bắt giữ người đàn ông manh động đốt xe, đâm trọng thương một chiến sĩ cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Công an TP Vũng Tàu nhận được tin báo về người đàn ông gây mất an ninh trật tự tại hẻm 110, đường Nguyễn An Ninh (Phường 7, TP Vũng Tàu). Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã huy động lực lượng công an, các chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường.

Lực lượng chức năng bao vây người đàn ông manh động, đâm trọng thương cảnh sát.

Thời điểm này, người đàn ông đốt 2 xe máy, trong đó có 1 chiếc của lực lượng chức năng. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này đâm trọng thương một chiến sĩ cảnh sát rồi đi lên tầng 2 trong căn hẻm nói trên và cố thủ trong nhà.

Trước sự việc trên, Công an TP Vũng Tàu tiếp tục huy động lực lượng cảnh sát để tiếp cận hiện trường và tìm cách khống chế kẻ này.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng Công an TP Vũng Tàu không chế, bắt giữ nghi phạm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, danh tính người đàn ông manh động, đốt xe máy, đâm trọng thương chiến sĩ cảnh sát là D.H.T. (SN 1987, trú TP Vũng Tàu - họ tên đầy đủ công an chưa cung cấp).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.