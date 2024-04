Bắt người đàn ông điều hành trang web khiêu dâm hàng triệu thành viên

(VTC News) -

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 người liên quan đến website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Website này có hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu, đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập.

Ban đầu trang này có tên “Lầu xanh", được chia làm nhiều mục, gồm các diễn dàn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, video, hình ảnh, truyện khiêu dâm, quảng cáo mua bán dâm...

Để quản trị, vận hành đường dây, ổ nhóm này lập 61 tài khoản quản trị được phân cấp, trong đó một tài khoản Super Admin tổng được đặt tại nước ngoài. Nhóm hoạt động theo phần việc được giao từ Super Admin, thông qua chat Telegram. Tiền công được Super Admin trả hàng tháng qua tiền ảo.

Nguyễn Đức Vinh - kẻ điều hành website khiêu dâm hàng triệu thành viên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ điều hành đường dây nói trên tại Việt Nam.

Ngày 25/4, Ban chuyên án tổ chức 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 người trong đường dây tại 12 tỉnh, thành.

Ngoài Nguyễn Đức Vinh, 11 kẻ còn lại bị công an bắt giữ gồm: Trịnh Anh Tuấn (SN 1984), trú tỉnh Lâm Đồng; Phan Vĩnh San (SN 1996), trú tỉnh Thừa Thiên - Huế; Trương Gia Huy (SN 1993), Lý Chỉ Quân (SN 1991), Nguyễn Phúc Nghĩa (SN 2002) trú TP.HCM; Nguyễn Bình Dương (SN 1986), trú tỉnh Vĩnh Long; Phạm Văn Hiếu (SN 1986), trú tỉnh Lai Châu; Phan Thanh Tiền (SN 1988), trú tỉnh Cà Mau; Đỗ Xuân Khải (SN 1996), trú tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hương Quỳnh trú tại Hải Phòng.

Những "mắt xích" trong đường dây phát tán clip khiêu dâm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tang vật được thu giữ gồm 7 bộ máy tính bàn, 4 laptop, 20 điện thoại di động, là thiết bị phát tán hàng triệu ảnh, truyện, video đồi trụy trên diễn đàn “Thiên địa”.

Quá trình điều tra, công an xác định số tiền nhóm này thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, tất cả đều khai nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Công an Nghệ An đang tạm giữ 10 người để điều tra hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và đấu tranh mở rộng chuyên án. Riêng Nguyễn Đức Vinh và Trịnh Anh Tuấn đều có nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn nên áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.