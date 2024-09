Bất ngờ tài khoản nhận được gần 700 triệu, tài xế taxi tìm người trả lại

(VTC News) -

Ngày 20/9, Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa hoàn tất việc tiếp nhận và hoàn trả đủ số tiền mà nam thanh niên ở địa phương chuyển nhầm vào tài khoản tài xế taxi.

Theo đó, trưa 18/9, khi đang lái xe đến đoạn đường Quang Trung (thuộc phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi), anh Lê Quang Thuận (41 tuổi, trú xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) - tài xế taxi - bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của mình được cộng thêm 660 triệu đồng.

Nhận lại số tiền mà mình đã chuyển nhầm, anh Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Thuận cùng các cơ quan chức năng. (Ảnh: C.A)

Nghĩ số tiền này do ai đó chuyển nhầm nên anh Thuận tìm đến Công an phường Nguyễn Nghiêm trình báo sự việc và nhờ cơ quan công an xác minh người chuyển nhầm để trao trả lại số tiền trên.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Nghiêm đã khẩn trương xác minh và xác định được người chuyển nhầm số tiền trên là anh Lê Anh Tuấn (34 tuổi, trú phường Nguyễn Nghiêm).

Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, đại diện Công an phường đã chứng kiến anh Thuận chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho anh Tuấn.

Nhận lại số tiền mà mình đã chuyển nhầm, anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến anh Thuận cùng các cơ quan chức năng.