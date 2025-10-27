Bắt nghi phạm cuối cùng trong vụ 4 người nước ngoài đâm tài xế taxi ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ nghi phạm cuối cùng trong nhóm 4 người nước ngoài gây ra vụ sát hại tài xế taxi, cướp tài sản ở phường Đông Kinh.

Nghi phạm cuối cùng bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng.

Trước đó, khoảng 23h10' ngày 26/10, anh Hoàng Đức Quyết (sinh năm 1980, lái xe container) khi đi đến Km25+500 thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện một xe ô tô con lao sang bên kia đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy.

Anh Quyết dừng lại kiểm tra thì thấy người lái xe bị thương nặng vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lạng Sơn phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất hình ảnh camera an ninh và triển khai các mũi truy bắt nghi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm gây án gồm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi ra tay sát hại tài xế taxi, các đối tượng chia nhau bỏ trốn theo nhiều hướng để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 nghi phạm người Trung Quốc khi chúng đang lẩn trốn cách hiện trường vài km.

Chiếc taxi nhóm hung thủ nước ngoài định cướp.

Riêng một nghi phạm nam giới khác cùng nhóm bỏ trốn vào khu vực rừng giáp biên. Sau hơn 12 giờ truy lùng, đến khoảng 12h ngày 27/10, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang ẩn náu trong một khu rừng.

Chỉ trong vòng nửa ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ toàn bộ 4 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ các đối tượng, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc để xử lý.