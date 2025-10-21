Bắt giữ kẻ mang vàng từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 21/10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, khoảng 13h5 ngày 18/10, tại khu vực kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nhập cảnh từ Campuchia có dấu hiệu nghi vấn và không xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Sâm tại cơ quan chức năng.

Qua xác minh, đối tượng là Trần Đình Sâm (sinh năm 1990, ngụ xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Sâm có một túi nilon chứa 16 khoanh tròn màu vàng. Đối tượng khai nhận đây là vàng thật.

Kết quả giám định xác định 16 khoanh vàng có tổng khối lượng 299,62 gam, hàm lượng vàng trung bình 99,86%.

Tang vật bị thu giữ

Lực lượng Biên phòng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và đưa đối tượng về đồn để tiếp tục điều tra.