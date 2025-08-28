Bật mí kinh nghiệm săn khuyến mại 2/9

(VTC News) -

Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp nghỉ lễ để vui chơi, du lịch mà còn là “thời điểm vàng” để mua sắm. Nhiều thương hiệu, siêu thị, sàn thương mại điện tử đồng loạt tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn, từ giảm giá trực tiếp đến tặng quà, miễn phí vận chuyển.

Tuy nhiên, giữa vô vàn ưu đãi, làm sao để mua sắm hiệu quả và không “cháy túi”?

Dưới đây là một số kinh nghiệm săn khuyến mại 2/9 hữu ích cho người tiêu dùng.

Lên kế hoạch và chuẩn bị sớm

Nếu có kế hoạch di chuyển bằng máy bay dịp 2/9, cần đặt vé sớm ít nhất 1 tháng (với vé máy bay nội địa) và 2 tháng (với vé quốc tế) để có giá ưu đãi tốt nhất và tránh hết vé. Nhiều công ty du lịch thường có ưu đãi đặt sớm cho khách hàng.

Theo dõi các kênh thông tin

Theo dõi các kênh thông tin là cách để không bỏ lỡ khuyến mại dịp 2/9. (Ảnh minh họa)

Để không bỏ lỡ thông báo về khuyến mãi dịp 2/9, nên đăng ký nhận bản tin, theo dõi các trang mạng xã hội, ứng dụng của các cửa hàng, siêu thị, hãng hàng không, và các đơn vị du lịch.

Lập danh sách mua sắm rõ ràng

Trước khi săn khuyến mại, người mua cần xác định rõ nhu cầu. Hãy liệt kê những sản phẩm thật sự cần thiết như đồ gia dụng, thực phẩm, quần áo hoặc đồ công nghệ.

Việc này giúp tránh tình trạng “mua cho có” hoặc chi tiêu vượt quá ngân sách chỉ vì thấy giảm giá sâu.

So sánh giá giữa các kênh bán hàng

Một kinh nghiệm quan trọng là không nên vội vàng đặt mua ngay sản phẩm vừa thấy khuyến mại. Cùng một món hàng, giá có thể chênh lệch khá nhiều giữa siêu thị, cửa hàng chính hãng và các sàn thương mại điện tử.

Người tiêu dùng nên sử dụng các công cụ so sánh giá, hoặc theo dõi các nhóm chia sẻ uy tín để chọn được mức giá tốt nhất.

Canh khung giờ vàng

Trong dịp 2/9, nhiều sàn thương mại điện tử tổ chức các "khung giờ vàng" với mức giảm sâu, đôi khi chỉ trong vài phút.

Vì vậy, nếu muốn săn được khuyến mại tốt, cần chuẩn bị sẵn điện thoại, đăng nhập tài khoản và lưu trước sản phẩm vào giỏ hàng. Đồng thời, hãy đảm bảo kết nối mạng ổn định để không bỏ lỡ cơ hội.

Sử dụng mã giảm giá và ưu đãi thanh toán

Nhiều siêu thị, cửa hàng tung khuyến mại dịp 2/9 để hút khách. (Ảnh: Vneconomy)

Ngoài mức giảm niêm yết, nhiều ngân hàng, ví điện tử còn tung ra ưu đãi thêm như hoàn tiền, giảm thêm khi thanh toán online.

Do đó, hãy tìm và lưu trữ các mã giảm giá trước khi thanh toán để tối ưu lợi ích. Một số ứng dụng còn có tính năng tự động điền mã, giúp tiết kiệm thời gian.

Cảnh giác với hàng giả, hàng nhái

Giảm giá mạnh cũng đồng nghĩa thị trường dễ bị trà trộn hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng nên ưu tiên mua ở các gian hàng chính hãng, cửa hàng có chứng nhận uy tín hoặc siêu thị lớn. Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, đánh giá của người mua trước đó để tránh “tiền mất, tật mang”.

Không mua theo cảm hứng

Khuyến mại thường đi kèm chiêu thức “số lượng có hạn”, “chỉ còn vài sản phẩm cuối cùng” để kích thích mua sắm. Tuy nhiên, người mua cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông.

Hãy quay lại danh sách đã lập ban đầu, cân nhắc thật kỹ xem món hàng đó có thật sự cần thiết hay không.

Săn khuyến mại 2/9 là cơ hội để tiết kiệm chi phí, sở hữu sản phẩm chất lượng với giá tốt. Tuy nhiên, việc mua sắm thông minh, có kế hoạch và cảnh giác với rủi ro là yếu tố quan trọng.