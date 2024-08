Bắt kẻ trốn truy nã tại sân bay Nội Bài

(VTC News) -

Ngày 19/8, tại cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài xác minh, truy bắt Nguyễn Thành Đạt, có biệt danh là “Đạt Lợn” (SN 1998, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) khi Đạt vừa nhập cảnh từ Nhật Bản vào Việt Nam.

Nguyễn Thành Đạt bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 10/2/2022, Nguyễn Thành Đạt cùng 5 đối tượng khác phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, bị Công an huyện Hướng Hóa phát hiện.

Vào khoảng đầu tháng 4/2022, trong khi công an đang điều tra, Nguyễn Thành Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá ra quyết định khởi tố bị can về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và quyết định truy nã số 03/QĐTN đối với Nguyễn Thành Đạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đạt sẽ nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam qua cảng hàng không Quốc tế Nội Bài nên đã phối hợp và bắt giữ thành công Nguyễn Thành Đạt, sau 2 năm lẩn trốn pháp luật.

Hiện Đạt đang được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa để phục vụ công tác điều tra.