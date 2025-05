Bắt kẻ phóng hoả khiến 3 người chết tại TP.HCM

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Huỳnh Minh Trung (43 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Minh Trung khai nhận do ghen tuông, nghi bà N.T.T (48 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An - trú phường Tăng Nhơn Phú A) có quan hệ với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết người. Trung mang theo 2 can xăng (khoảng 7 lít), từ nhà ở huyện Hớn Quản (Bình Phước) đến nhà trọ của bà T. rồi phóng hỏa.

Huỳnh Minh Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo lời khai, sáng 10/5, Trung điều khiển xe máy biển số 93L1-351.88 chở theo hai bình nhựa chứa xăng đến nhà trọ bà N.T.T đang cư trú. Tại đây, Trung mở nắp một bình, hất xăng vào phòng khách rồi dùng bật lửa châm lửa đốt. Khi lửa bùng phát, Trung tiếp tục ném bình xăng còn lại vào bên trong rồi bỏ trốn về lại Bình Phước.

Công an TP.HCM cho biết, chỉ sau gần 11 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Minh Trung lẩn trốn tại huyện Hớn Quản. Trung không có tiền án, tiền sự và âm tính với ma túy.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, vào khoảng 10h ngày 10/5, Công an TP.HCM nhận tin báo vụ cháy tại căn nhà trọ nói trên. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau gần 30 phút.

Hậu quả, bà N.T.T tử vong tại chỗ; ông N.V.H (50 tuổi, trú tại Dĩ An, Bình Dương) tử vong trên đường đi cấp cứu; anh H.A.D (23 tuổi, sống tại nhà trọ) cũng không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, phát hiện dấu hiệu nghi vấn và nhanh chóng truy xét theo dấu vết nóng để lần ra hung thủ.