Bắt kẻ phá cửa hàng xóm vì bị nhắc 'hát karaoke quá lớn'

(VTC News) -

Camera ghi lại cảnh Khánh gây hấn với nhà hàng xóm vì nhắc nhở hát karaoke ồn ào.

Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối 22/6, anh Trần Việt A. ngụ đường Phan Đăng Giảng, quận Bình Tân, TP.HCM, đi làm về thì nghe tiếng karaoke phát ra rất lớn ở xưởng may bên cạnh. Xưởng may này do Khánh làm chủ. Lúc này Khánh không có nhà, những người hát karaoke là công nhân trong xưởng.

Do việc hát karaoke ồn ào và liên tục diễn ra khiến anh A. khó chịu và gọi điện cho Khánh để nhắc nhở nhân viên giảm âm lượng. Thời điểm đó, Khánh cũng đang nhậu nên khi nghe điện thoại của anh A. thì bực tức chạy về xưởng.

Bùi Hữu Khánh tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi về tới nơi, thay vì nhắc nhở nhân viên, Khánh lại kéo nhiều người sang nhà anh A. gây sự. Thấy cửa nhà hàng xóm đã khóa, Khánh lớn tiếng gọi anh A. ra nói chuyện rồi nhặt túi rác trước cửa ném vào camera an ninh.

Khi chủ nhà ra mở cổng, Khánh đẩy mạnh vào cổng khiến bản lề bật ra, cánh cổng đổ sập xuống đường. Sau khi gây náo loạn và được người khác can ngăn Khánh mới bỏ về.

Toàn bộ hành vi của Khánh bị camera an ninh ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và mời Khánh lên làm việc. Cảnh sát xác định, Khánh có hành vi gây rối trật tự công cộng nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.