Bắt kẻ lừa bán dự án 'ma', chiếm đoạt 40 tỷ đồng trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 26/4, tin từ Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, trong 4 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bắt, vận động, tiếp nhận đầu thú 11 bị can truy nã.

Cụ thể, 3 bị can do Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã, gồm: Lê Công Hiền (SN 1976), Nguyễn Văn Dũng (SN 1975), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1970) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an, bị can Nguyễn Văn Dũng đã đưa ra thông tin gian dối chào bán đất nền tại các khu dân cư, khu dự án chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép để ký hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng với nhiều người để chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Bị can Lê Công Hiền là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chạy án, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Còn bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhiều người, qua đó chiếm đoạt số tiền 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 2 bị can khác bị truy nã về tội Thuê làm và sử dụng CMND giả để xin cấp hộ chiếu, Cố ý gây thương tích.

Đặc biệt, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt 3 kẻ truy nã quốc tế của Interpol Hàn Quốc, gồm: Kim Jeehoon (SN 1988) - tội danh: Tổ chức đánh bạc qua mạng; Um Youn Min (SN 1979) - tội danh: Tổ chức sử dụng ma túy; Yoon Seokhyun (SN 1991) - tội danh: Tổ chức đánh bạc.

Công an TP.HCM đã bàn giao 3 bị can trên cho phía Hàn Quốc an toàn. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vận động 3 kẻ bị truy nã người Hàn Quốc ra đầu thú hôm 31/1.